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Rusya sınırında patlama, tren raydan çıktı

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#Rusya#Patlama#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 17:09

Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Bryansk bölgesinde raylara döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu yük treninin alev alarak raydan çıktığı belirtildi.

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Rusya’nın Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya 60 kilometre uzaklıktaki Bryansk-Unecha tren hattında patlama meydana geldiğini duyurdu.

Yerel saatle 10.17'de meydana gelen patlama sonucu bir lokomotifin alev aldığı ve 7 vagonun ise raydan çıktığı belirtildi.

Petrol ürünleri ve kereste taşıyan trende çıkan yangını söndürmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, olayda yaralanma ve can kaybı olmadığı belirtildi.

Rusya’nın Ukrayna ve Belarus sınırındaki Bryansk bölgesinde savaşın başlamasından bu yana çeşitli noktalarda patlamalar meydana gelmişti.

Öte yandan, Rusya bugün Ukrayna’ya yönelik saldırılarına devam ediyor.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Rusya tarafından fırlatılan 18 seyir füzesinden 15'inin imha edildiği belirtildi.

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Pavlohrad kentindeki saldırılar sonucu maddi hasar meydana geldiği ve 34 kişinin yaralandığı bildirildi.

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#Rusya#Patlama#Dünya

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