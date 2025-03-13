Rusya şimdi ne yapacak... Trump Putin’i köşeye sıkıştırdı

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Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’yi iki hafta boyunca “Savaşı bitirmek istemeyen kişi” olarak tanıtan ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Amerika ile Ukrayna arasında Cidde’de yapılan ikili görüşme sonrasında “Zelenski artık barıştan yana. 30 gün süreli genel ateşkes ilan edilmeli ve Rusya’dan da olumlu yanıt geleceğini umuyorum” demesi şimdi Rusya lideri Vladimir Putin’i köşeye sıkıştırdı. Putin’in Trump tarafından sunulan ateşkesi kabul etmesi durumunda Rusya’nın Ukrayna’yı ilhak harekâtını kademeli olarak sonlandırması anlamına gelecek. Ateşkesi reddetmesi halinde ise Trump’a “Savaşı bitirmek istemeyen adam şimdi Putin” dedirtecek.

MOSKOVA ACELECİ DEĞİL

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin “Ateşkes önerisine Rusya’nın yanıtı ne olacak” sorusuna “Rusya yönetimi bu konuda aceleci davranmayacak. Önümüzdeki günlerde Amerikan tarafıyla yoğun temaslarımız olacak. Önerinin içeriği tam netleşince Rusya’nın tavrı da ortaya çıkacak” açıklamasını yaptı. Putin ile Trump arasında henüz görüşme planlanmadığını da dile getiren Sözcü Peskov, “Şu anda planlanmış liderler görüşmesi yok. Ancak durum gerektirdiği taktirde süratli bir şekilde organize edilebilir” yanıtını verdi. Resmi açıklamalardan farklı olarak Kremlin çevrelerinden elde ettiğimiz duyumlara göre Trump ile Putin arasında telefon görüşmesi cuma günü akşam geç saatlerde olabilir. Öte yandan Rusya’da üç farklı yanıt senaryosu üzerinde duruluyor.

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RUSYA’NIN ÜÇ SENARYOSU

1. SENARYO: Rusya, Trump’ı kızdırmadan nazikçe hayır diyecek. Kremlin Sarayına yakınlığı ile bilinen siyaset bilimci Sergey Markov’a göre Rusya yönetimi ateşkes fikrini sert üslupla geri çevirmeyecek. Ateşkesin mümkün olması için kendi birkaç şartını masaya koyacak. Bu şartların başında ABD ile Ukrayna Rusya’ya ateşkes önerisinde bulunurken, Ukrayna’ya silah sevkıyatının yeniden başlattığı hatırlatılacak. Ateşkes süresi Ukrayna ordusu tarafından güçlerini toparlanmak için kullanılmaması için Rus tarafı Ukrayna’ya silah sağlayan ABD başta olmak üzere 57 Batılı ülkeden yazılı anlaşma şeklinde silah vermeme garantileri isteyecek.

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2. SENARYO: Kıyamet kopartacak şık. Putin, görev süresi dolduğu gerekçesiyle Ukrayna’nın şimdiki Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yi muhatap görmediğini açıklayacak. Moskova’nın sert “Hayır” yanıtı ABD Başkanı Trump’a savaşın sorumlusu olarak Putin’i ilan etmesine ve Ukrayna’ya on misli daha fazla silah vermesinin kapısını açacak. Böylece Putin 4 yıllık Biden döneminden sonra Trump yönetimiyle de savaşmak zorunda kalacak.

3. SENARYO: Putin’in verebileceği üçüncü yanıt “Önce Rusya çıkarlarını gözeten nihai barış anlaşması, sonra ateşkes” olabilir. Ukrayna’ya bağımsız, ancak egemen ülke olarak bakmayan Rusya, “Ukrayna krizinin patlak vermesine yol açan ve 2022 yılında askeri müdahalede bulunmamızı kaçınılmaz hale getiren problemler Rusya ve ABD tarafından çözülmeden ateşkes olmaz” diyebilir.





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PUTİN’DEN UNİFORMALI MESAJ

Rusya Devlet Başkanı Putin, askeri üniforma giyerek dün Kursk bölgesindeki askeri harekat merkezini ziyaret etti. Ateşkes müzakerelerinin sürdüğü bu günlerde Putin’in ziyareti mesaj olarak algılandı.

ABD-RUS İSTİHBARATLARI GÖRÜŞTÜ

Ukrayna’da ateşkes konusu gündeme taşındığı sırada Rusya ile ABD istihbarat servisi arasında dün sürpriz telefon görüşmesi yapıldı. Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narişkin ile CIA Direktörü John Ratcliffe telefonla görüşerek iki ülkeyi ilgilendiren konuları ele aldıkları açıklandı. Görüşmenin ana temasının Rusya ile ABD’nin kriz yönetimlerinde birbirine zarar vermeyecek şekilde davranması ele alındı. Trump da dün yaptığı açıklamada, bazı ABD yetkililerinin görüşmeler için Moskova’ya gittiğini söyleyip, “Bu iş artık Rusya’ya kalmış durumda” dedi.

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RUSYA, UKRAYNA’YI VURMAYA DEVAM EDİYOR

ATEŞKES senaryoları konuşulurken cephede savaş devam etti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın 8 ay önce işgal ettiği Rusya’nın Kursk bölgesindeki Sunca şehrinin geri alındığını açıkladı. Rusya ayrıca önceki geceden itibaren Ukrayna topraklarına 4 balistik İskender füzesiyle 130 kamikaze dron yolladı. Atılan füzelerden biri Odessa limanında bulunan tahıl yüklü Yunan kuru yük gemisine isabet etti. Olayda Suriye uyruklu 4 gemi mürettebatı hayatını kaybetti. Rusya ayrıca Ukrayna’nın Krivoy Rog şehrini vurdu.