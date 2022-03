Rusya sığınak olarak kullanılan tiyatroyu vurmuştu... Hayatta kalanlar kâbusu anlattı

Ukrayna'nın liman kentlerinden Mariupol, Rusya'nın bombardımanında yerle bir olurken, çoğu kadın ve çocuk yüzlerce sivil deniz kıyısındaki bir tiyatroya sığınmıştı. 16 Mart günkü bombardımanda tiyatro binası da isabet aldı. Üstelik içeri sığınanlar bahçeye havadan görünebilecek şekilde ve Rusça olarak 'ÇOCUK' yazmıştı.

Saldırıda henüz kaç kişinin öldüğü bilinmiyor. BBC binadan sağ çıkanlardan bazılarıyla, patlama anında içeride yaşananları konuştu. Kâbus anlarının okuyanı dehşete düşüren detayları da ortaya böylelikle çıkmış oldu.

Rus uçakları sabah boyunca kentin üzerinde gezinmişti.

Tiyatronun bahçesine içeride sivil olduğu belli olsun ve bombalanmasın diye Rusça 'ÇOCUK' yazılmıştı

27 yaşındaki öğretmen Mariia Rodionova, bir apartmanın 9. katında evini terk etmiş 10 gündür iki köpeğiyle birlikte sığındığı tiyatroda yaşıyordu. Binanın arka tarafındaki bir toplantı salonunda sahnenin yanına yerleşmişlerdi.

O sabah dışardaki sahra mutfağından köpeklerini beslemek için balık artıkları almıştı ama bir an onlara su vermediğini fark etti. Saat 10.00 sularında köpeklerini, tasmalarından valizine bağlayarak içerde bıraktı ve insanların sıcak su kuyruğu oluşturmaya başladığı ana giriş kapısına doğru gitti.

İşte o anda bomba düştü.

Gök gürültüsü gibi büyük bir patlama ile sarsıntı hissedildi. Bunu camların kırılmasıyla çıkan ses izledi. Arkasındaki bir adam gelip onu duvara yapıştırdı ve kendi bedeniyle Mariia'ya siper oldu. Patlama sırasında öyle büyük bir ses çıkmıştı ki kulaklarında acı hissetti, kulak zarlarının patladığını düşündü. Sonra insanların çığlıklarını duyunca hala duyabildiğini anladı.

Patlamanın gücüyle bir başka adam cama doğru uçmuş sonra yere düşmüştü. Yüzü camla kaplıydı. Başından yaralanan bir kadın ona yardım etmeye çalışıyordu. Maruipol'daki Ukrayna Kızılhaç Teşkilatı'nda gönüllü olarak çalışan Mariia kendisini toparlayıp ona seslendi ve beklemesini söyledi.

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli