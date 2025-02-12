Rusya serbest bıraktı: Trump 'memnunum' dedi

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Beyaz Saray, Rusya'nın 2021 yılından bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşı Marc Fogel'i "iyi niyet göstergesi" olarak serbest bıraktığını açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Rusya'nın serbest bıraktığı ABD vatandaşı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Waltz, 2021 yılından bu yana Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşı Fogel'in serbest bırakıldığını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya'dan ABD'ye doğru yola çıktığını belirtti.

Mike Waltz, Rusya'nın söz konusu adımının bir "iyi niyet göstergesi" olduğunu, bundan memnun olduklarını ve bunun Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilebilmesi yönünde atılmış pozitif bir adım olduğunu vurguladı.

BEYAZ SARAY'DA İLK AÇIKLAMA

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Fogel, özgürlüğünü sağlayan çabalar nedeniyle minnettarlığını dile getirdi.

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Fogel, "Şu anda kendimi dünyanın en şanslı adamı gibi hissediyorum. Bilmenizi isterim ki bu olayda ben bir kahraman değilim. Başkan Trump bir kahraman. Beni eve götürmek için onuruma yasa çıkaran Senatörler ve Temsilciler kahramanlardır. Hepsinin yaptıklarına hayranlık duyuyorum" dedi.

TRUMP: MEMNUNUM

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'da üç yıldan fazla tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Amerikalı öğretmen Marc Fogel'ı dün Beyaz Saray'da ağırladı.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Marc Fogel ismindeki bir Amerikalının Rusya tarafından serbest bırakılmasından çok memnun olduğunu vurgulayarak, bu adımın pozitif bir sürece kapı açmasını umduğunu söyledi.

"Rusya bize bu süreçte çok iyi davrandı. Umarım bu, savaşı sona erdirebileceğimiz ve milyonlarca insanın öldürülmesini durdurabileceğimiz bir ilişkinin başlangıcı olur." diyen Trump, iki taraftan da toplam 1,5 milyona yakın askerin hayatını kaybettiğini ve bu can kaybının durmasını öncelediğini belirtti.

Fogel'in yerel saatle bu akşam Beyaz Saray'da olacağını açıklayan Trump, "Bu savaşı durdurmalıyız, ben bu konuyla öncelikle can kaybı açısından ilgileniyorum. Ukrayna ve Rus askerleri. Bence bu savaşa bir son vermeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

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Marc Fogel, Ağustos 2021'de Rusya'ya girişinde, uyuşturucu bulundurmak suçlamasıyla havalimanında gözaltına almış ve 14 yıl hapse mahkum edilmişti.