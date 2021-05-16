MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRusya Savunma Bakanlığı'ndan 'Karadeniz' açıklaması
GeriDünya Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 'Karadeniz' açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
DHA
Haber Giriş: 16.05.2021 - 16:56 | Son Güncelleme:

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 'Karadeniz' açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 'Karadeniz' açıklaması

Rusya’nın Karadeniz filosunun, bugün Karadeniz sularına giren İngiliz Kraliyet Donanması’na ait ‘HMS Trent’ devriye gemisini izlemeye başladığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rusya'nın Karadeniz filosunun, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Trent' devriye gemisini izlemeye başladığını bildirdi.

Açıklamada, "Karadeniz filosunun güçleri ve unsurları, 16 Mayıs'ta Karadeniz sularına giren İngiliz Donanması'na ait Trent devriye gemisinin faaliyetlerini takip etmeye başladı" ifadelerine yer verildi.

Türkiye izin verdi: İngiltere Karadenize savaş gemisi gönderiyor
Türkiye izin verdi: İngiltere Karadeniz'e savaş gemisi gönderiyor

İngiliz medyasında geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde İngiltere'nin Karadeniz'e iki gemi yollama kararı aldığı bilgisi yer almıştı.

Ancak daha sonra  İngiltere tarafından Türkiye'ye yapılan bildirimde sadece bir gemi için izin istendiği açıklanmıştı

Geçtiğimiz aylarda ABD'de de bölgeye gemi gönderme kararı almış, ancak daha sonra geri adım atmıştı.

Son dakika haberi: ABD gemileri Karadenize geçmeyecek
Son dakika haberi: ABD gemileri Karadeniz'e geçmeyecek

ABD, yaptığı resmi duyuru ile Montrö Anlaşması’na uygun olarak Boğazlardan geçiş yaparak Karadeniz’e giriş yapacak iki savaş gemisi için Türkiye’ye yaptığı başvuruyu geri çekmişti.

 

 

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi