Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 'Karadeniz' açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rusya'nın Karadeniz filosunun, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Trent' devriye gemisini izlemeye başladığını bildirdi.

Açıklamada, "Karadeniz filosunun güçleri ve unsurları, 16 Mayıs'ta Karadeniz sularına giren İngiliz Donanması'na ait Trent devriye gemisinin faaliyetlerini takip etmeye başladı" ifadelerine yer verildi.

İngiliz medyasında geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde İngiltere'nin Karadeniz'e iki gemi yollama kararı aldığı bilgisi yer almıştı.

Ancak daha sonra İngiltere tarafından Türkiye'ye yapılan bildirimde sadece bir gemi için izin istendiği açıklanmıştı

Geçtiğimiz aylarda ABD'de de bölgeye gemi gönderme kararı almış, ancak daha sonra geri adım atmıştı.

ABD, yaptığı resmi duyuru ile Montrö Anlaşması’na uygun olarak Boğazlardan geçiş yaparak Karadeniz’e giriş yapacak iki savaş gemisi için Türkiye’ye yaptığı başvuruyu geri çekmişti.

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