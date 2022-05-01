Rusya Savunma Bakanlığı: Azovstal fabrikasından 46 sivil ayrıldı

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Rusya’nın, Ukrayna’nın Mariupol kentinde kontrolü sağlamasının ardından çok sayıda Ukrayna askeri ve sivilin sığındığı Azovstal çelik fabrikasından sivillerin tahliyesine yönelik çağrılara karşılık geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azovstal fabrikasındaki toplam 46 sivilin fabrikadan ayrılarak Rus birliklerinin kontrolüne girdiği açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından fabrikadan çıkan sivillerin görüntüsü paylaşılarak yapılan açıklamada, “Dün ateşkes rejimi ve insani koridorun açılmasının bir sonucu olarak 2 sivil grup, Azovstal çelik fabrikasının konut alanlarını terk etti. Öğleden sonra 25 yerel sakin ayrıldı. Karanlığın bastırmasıyla birlikte sessizlik rejimini kullanan ikinci gruptaki 21 kişi Bezymennoye yerleşim alanına teslim edildi” denildi.

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DOĞUDAKİ SAVAŞ ŞİDDETLENİYOR

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada ise “Rusya, ülkenin doğusuna yönelik saldırılarını silah ve askeri teçhizatla güçlendiriyor” denildi.

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Ukrayna ordusu ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesini kontrol altına almaya çalıştığını ve Mıkolayiv ile Kryvyi Rih şehirlerine taarruz harekatına hazırlandığını bildirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ise Ukrayna’nın kuzeyindeki Harkov kentinden güneyindeki Zaporijya kentine kadar birçok bölgede Rus ordusunun hava saldırıları ve topçu ateşinin devam ettiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Düşmanın saldırı grubu güçlenmeye devam ediyor. 300'e kadar silah ve askeri teçhizat transfer edildi. Ülkenin doğusu ve güneyinde düşman birlikleri, sınır çizgisinin tüm bölümü boyunca aktif operasyonlar yürütüyor” denildi.

Genelkurmay Başkanlığı ayrıca Rus ordusunun ana hedeflerinden birinin Donetsk’deki sanayi şehri Slovyansk olduğunu ifade ederek, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde Rus ordusunun düzenlediği 9 saldırının püskürtüldüğünü belirtti.