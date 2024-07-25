Rusya savaşta iyice köşeye sıkıştı… Cepheye çıkacak askerlere servet gibi maaş teklifi!

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Hatta bu ziyaretlerin ardından Kuzey Koreli askerlerin Rusya’ya gelip Ukrayna savaşında cepheye sürüleceği bile iddia edilmişti…

SAVAŞTA İKİ TARAF DA KAYIPLAR VE YOKLUKLA SINANIYOR

Başlamasının üzerinden neredeyse üç yıl geçen savaşta Ukrayna ABD, NATO ve AB’den gelen maddi destekler ve ekipmanlarla ayakta kalmaya çalışırken Rusya da cephede istediği ilerlemeyi kaydedemedi ve giderek daha fazla kayıp vermeye başladı.

Putin, Ukrayna'ya savaş açtığından beri dünya siyasetinde Kuzey Kore ve Çin dışında pek destekçisi kalmadı

İngiliz medyasına yansıyan bir iddiaya göre günde ortalama 1.000 kadar kayıp veren Rusya cepheye çıkması için gönüllü askerlere servet değerinde maaşlar teklif etmeye başladı.

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MOSKOVA’YA ÖZEL KAMPANYA: CEPHEYE İNEN ASKERE SERVET TEKLİF EDİYORLAR

The Telegraph’ın gündeme taşıdığı iddiaya göre Moskova'daki gönüllü askerlerin ilk hizmet yıllarında ortalama yıllık ücretin yaklaşık dört katı olan 50 bin sterlin kazanacakları söyleniyor.

İngiliz medyasının iddiasına göre her gün büyük kayıplar veren Rus ordusu cepheye yeni asker gönderebilmek için gönüllü askerlere büyük meblağlar teklif ediyor

Kayıt ikramiyeleri, aylık ücretler ve bölgesel yardımları da içeren bu ödeme artışı, Kremlin'in Rusya'nın Ukrayna'daki cephe gücünü ayakta tutmak için ihtiyaç duyduğu aylık 25 bin askeri bulma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Moskova şehir yönetimi geçtiğimiz gün yaptığı duyuruda “Sözleşmeli bir askere yapılacak toplam ödeme miktarı (aylık maaş ve Moskova ve federal destek önlemleri dikkate alındığında) hizmetin ilk yılı için 5,2 milyon rubleyi yani yaklaşık 50 bin sterlini aşacaktır” dedi.

Program, yalnızca Rusya'nın başkentinde ikamet edenler için geçerli olan 1,9 milyon rublelik yani 17 bin sterlinlik tek seferlik bir ödemeyi de içeriyor.

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PUTİN ÜLKE ÇAPINDA SEFERBERLİK ÇAĞRISI YAPMAYA ÇEKİNİYOR

Ukrayna'da askerlik yapmak için sunulan ve giderek artan teşvikler, Vladimir Putin'in ülke çapında bir seferberlikten kaçınma çabası olarak görülüyor.

Daha önce basına yansıyan iddialara göre askerlik çağındaki Ruslar cepheden kaçmak için yasal boşlukları değerlendirmeye çalışıyor, büyük bir kısmı da yurt dışına kaçıyordu

Putin'in 2022 yılında başlattığı zorunlu askerlik uygulaması, neredeyse bir milyon kişinin askere çağrılmamak için Rusya'dan komşu ülkelere kaçmasına yol açmıştı.

Bu servet değerinde sayılan yeni ödemeler ise sadece 23 Temmuz'dan sonra seçmeleri geçen yeni askerler için geçerli olacak.

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Rusya'nın en eğitimli işgücünün yoğunlaştığı yer olması nedeniyle başkent Moskova’dan Putin'in savaşına ülkenin diğer bölgelerine kıyasla daha az gönüllü katıldı. Şehir yetkilileri Ukrayna'da savaşan yaklaşık 45,000 Moskovalı olduğuna inanıyor.





RUSYA ASKER TOPLAYAMIYOR

Resmi rakamlara göre Rusya, Ukrayna’da devam eden savaş için bu yıl sadece 190 bin civarında yeni asker toplayabildi.

Batılı analistler bunun, Rusya’nın Ukrayna'da günde 1,000 kadar askerin öldüğü ya da yaralandığı ağır kayıplarını karşılamaya yettiğini söylüyor. Ancak askere alma rakamları geçen yıl imzalanan 490 bin askeri içeren sözleşmeye kıyasla daha düşük.

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Ekonomistler Rus askerlerine yapılan ödemelerdeki artışın ülke ekonomisinde dengesizlikleri tetikleyebileceğine inanıyor. Moskova'nın bu hamlesinin Rus ekonomisi için büyük bir darbe olacağı konuşuluyor...

ÜLKE EKONOMİSİ DARBE YİYECEK YORUMLARI

Asker maaşlarının kısa süre içinde ülkenin geri kalanı için bir ölçüt haline gelebileceğini ve bunun da potansiyel bir büyüme sarmalına yol açabileceğini savunuyorlar.

Bağımsız araştırmacılara göre, Rus hükümeti Temmuz 2023 ile Haziran 2024 arasında askerlere ve ailelerine yaklaşık 3 trilyon ruble yani 27 milyar sterlin maaş ve tazminat ödedi.

Bu rakam Rusya'nın o yıl için beklenen gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 1,6'sına ve federal bütçe harcamalarının yaklaşık yüzde 8'ine denk geliyor.