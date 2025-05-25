Son dakika... Rusya ve Ukrayna esir takasını tamamladı: 2 bin kişi evlerine dönüyor

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Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği son hava saldırılarını kınadı. Kallas, en az 13 sivilin hayatını kaybettiği saldırıların ardından uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.
Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Kallas, "Dün gece gerçekleşen saldırılar, Rusya'nın Ukrayna halkına acı çektirme kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi" ifadelerini kullandı. Kallas, ölenler arasında çocukların da bulunmasını "yürek parçalayıcı" olarak nitelendirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, birliklerinin Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bulunan Romanivka köyünü ele geçirdiğini bildirdi. Resmî açıklamada, bölgedeki operasyonların başarıyla tamamlandığı ifade edildi. Ukrayna tarafı, henüz Rusya'nın iddiasını teyit etmedi.
Rusya, Kiev'de tutulan aynı sayıda Rus askeri karşılığında 303 Ukraynalı savaş esirinin daha takas edildiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, "16 Mayıs'ta İstanbul'da varılan Rusya-Ukrayna anlaşmaları uyarınca, taraflar bin kişiye karşılık bin kişiyi takas etti" açıklamasını yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, 20 Mayıs'ta Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Rus liderin "henüz ateşkes için hazır olmadığını" dile getirmişti. Dış basında yer alan haberlerde, saldırının Putin ve Trump'ın 2 saat süren telefon konuşmasından sonraki hafta sonu yaşandığına da dikkat çekildi. Trump, Rusya'nın büyük çaplı hava saldırısı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.
Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı mesajda, yaşamını yitiren Ukraynalılar için başsağlığı dileyerek, Trump'ın sessizliğine dikkat çekti.
Rusya'nın son dönemde saldırılarını artırdığını vurgulayan Zelenski, şu ifadeleri kullandı:
"ABD'nin ve diğer ülkelerin sessiz kalması, Putin'i cesaretlendiriyor. Bu tür saldırılar Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamak için yeterli bir sebeptir."
Buna karşın Batı medyasında yer alan bazı haberlerde ise Trump'ın Putin'e karşı "sabrının tükenmeye başladığı" iddia edildi. ABD basını, Trump'ın yakın zamanda Ukrayna'da silahların susmasına yönelik bir gelişme yaşanmaması halinde Rusya'ya yaklaşımını değiştirebileceğini iddia etti.
NBC News, ABD yönetimi, ateşkes sağlanamaması durumunda Rusya'ya dolaylı yoldan yaptırım uygulamaya hazırlandığını öne sürdü. İddiaya göre, Beyaz Saray Rusya'dan petrol ithal eden ülkelere ek gümrük vergileri açıklayabilir. Ukrayna ve müttefikleri, Moskova’yı 30 günlük ateşkese zorlamak için diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Avrupa ülkeleri, geçtiğimiz hafta Rusya'ya yönelik 17. ekonomik yaptırım paketini duyurmuştu. Paket, Kremlin'in petrol ihracatını kısıtlamak için ek tedbirler içeriyordu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, uluslararası toplumu Rusya’ya karşı daha sert önlemler almaya davet etti. İstanbul’da geçen hafta varılan anlaşma kapsamında gerçekleştirilen tutuklu takasına da değinen Zelenski, sürecin tamamlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e uluslararası baskı yapılmasını talep etti.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Andriy Yermak ise "Rusya ancak baskı altında taviz verir" diyerek, Moskova'nın silah üretme kapasitesi devam ettiği sürece savaşın sona ermeyeceği uyarısını yaptı. Yermak, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların sertleştirilmesini isteyerek, ülkesinin Kremlin'e ait cephanelikleri ve fabrikaları vurması gerektiğini savundu.
The Guardian'ın haberine göre, saldırılarda en ağır hasarı başkent Kiev aldı. Rusya'nın balistik füzelerle vurduğu Kiev'in farklı noktalarında yangınlar çıkarken, siviller geceyi sığınaklarda geçirmek zorunda kaldı. İtfaiye ekiplerinin saldırılar nedeniyle çıkan yangınlara müdahale ettiği bildirildi.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, başkentte en az 10 yaralı olduğunu açıkladı. Acil durum ekiplerinin şehirde çıkan yangınlara müdahale ettiğini ve enkaz altında kalan insanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Klitschko, Holosiivskyi semtindeki bir öğrenci yurdunun İHA saldırısına uğradığı bilgisini verdi. Klitschko, yurdun dış cephesinde yangın çıktığını ifade etti.
Kiev’de görevli basın mensupları, hava savunma sistemlerinin devreye girmesine rağmen en az üç İHA’nın şehir merkezine ulaştığını belirtti. Başkentin farklı noktaları füze ve İHA saldırılarına maruz kalırken, itfaiye ekiplerinin gece boyunca süren saldırılar nedeniyle yangınlara ilk anda müdahale edemediği ve bu nedenle alevlerin yayıldığı bilgisi verildi.
Rusya’nın saldırıları, Ukrayna’nın güney kıyılarından doğu bölgelerine kadar geniş bir alanda etkisini gösterdi. Kiev'in yanı sıra ülkenin en büyük şehirleri arasında yer alan güneydeki Odesa, Dnipro ve Mykolaiv ile doğudaki Sumy ve Kharkiv gibi şehirler füze ve dron saldırılarının hedefi oldu.
Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Batı Khmelnitski’de dört, Kiev çevresinde dört ve Mykolaiv’de bir kişinin öldüğünü açıkladı. Hmelnitski Askeri Yönetimi Başkan Yardımcısı Sergiy Tyurin de bölgede sivil altyapının tahrip olduğunu ve dört kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.