Son dakika... Rusya ve Ukrayna esir takasını tamamladı: 2 bin kişi evlerine dönüyor

TRUMP VE PUTİN GÖRÜŞTÜ: RUSYA EN BÜYÜK SALDIRISINI DÜZENLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Mayıs'ta Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Rus liderin "henüz ateşkes için hazır olmadığını" dile getirmişti. Dış basında yer alan haberlerde, saldırının Putin ve Trump'ın 2 saat süren telefon konuşmasından sonraki hafta sonu yaşandığına da dikkat çekildi. Trump, Rusya'nın büyük çaplı hava saldırısı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı mesajda, yaşamını yitiren Ukraynalılar için başsağlığı dileyerek, Trump'ın sessizliğine dikkat çekti.



Rusya'nın son dönemde saldırılarını artırdığını vurgulayan Zelenski, şu ifadeleri kullandı:



"ABD'nin ve diğer ülkelerin sessiz kalması, Putin'i cesaretlendiriyor. Bu tür saldırılar Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamak için yeterli bir sebeptir."