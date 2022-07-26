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Rusya savaş suçları mahkemesi kuruyor

#Rusya#Savaş Suçları#Rusya Soruşturma Komitesi
Rusya savaş suçları mahkemesi kuruyor

Kremlin, Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat’ta başlattığı ilan edilmemiş savaşla başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası kurumlar tarafından kınanan taraf olurken, Moskova’dan ilginç bir hamle geldi.

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Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksander Bastrikin, Rusya’nın İran, Suriye ve Bolivya desteğiyle kendi uluslararası savaş suçları mahkemesini organize etmek niyetinde olduğunu açıkladı. Rusya’nın resmi RIA haber ajansına konuşan Bastrikin, “Rusya olarak biz de Ukrayna yönetiminin işlediği insanlık suçlarını uluslararası savaş suçları mahkemesi oluşturarak ele almayı düşünüyoruz. BM Güvenlik Konseyi’nden böyle bir karar alınması beklenmediği için yanımıza İran, Suriye ve Bolivya’yı alarak mahkemeyi şekillendirebiliriz. Elimizde halihazırda Ukrayna’da 400 kişi tarafından işlenmiş 1300 insanlık suçu davası bulunuyor” dedi.

Rusya tarafından 92 Ukrayna askerinin tutuklandığını belirten Bastrykin, 51’i asker 96 kişinin de arananlar listesinde bulunduğunu söyledi. Ukrayna’nın elinde ise uluslararası yargıya taşınmak üzere Rusya’yı suçlayan 150 bin dava bulunuyor.

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ÇATIŞMALAR GÜNEYE KAYDI

Bu arada Ukrayna savaşı 152 gününü geride bırakırken çatışmalar Donbas bölgesinden Ukrayna’nın güneyinde işgal altında bulunan Herson ve Zaporojye bölgelerine taşınmaya başlandı. Ukrayna ordusunun Batı’dan aldığı silahlarla Herson şehrini Ruslardan geri almak için kapsamlı karşı saldırıya geçtiği Kiev yönetimi tarafından duyuruldu. Güneyde çatışmalar genelde karşılıklı uzun menzilli topçu ateşi şeklinde sürüyor. Ukrayna tarafı ağustos ayının ilk haftasında kara kuvvetleriyle Herson şehrinin geri alınmasını planlandığını da dile getiriyor. Ukrayna birlikleri şu anda Herson şehrine sadece 25 kilometre mesafede.

 

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#Rusya#Savaş Suçları#Rusya Soruşturma Komitesi

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