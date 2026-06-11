×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Rusya şaşkın… Ukrayna 1200 km’den Flamingo ile vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Rusya-Ukrayna Savaşı#Flamingo Füze#Patriot Füzeleri
Rusya şaşkın… Ukrayna 1200 km’den Flamingo ile vurdu
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 07:00

Rusya-Ukrayna savaşının ilk dört yılında Moskova’nın “Ukrayna topraklarında istediğim yeri vururum” yaklaşımı son aylarda kötü sürprizler şeklinde kendine dönmeye başladı.

Haberin Devamı

Zaman içinde Batı dünyasının da yardımıyla kendi uzun menzilli füze ve dronlarını üretmeye başlayan Kiev yönetimi, Rusya içlerinde önemli sanayi tesislerini imha etmeye başladı.

FABRİKA ALEVLER İÇİNDE KALDI

Rusya’ya yönelik son kritik hava saldırısı dün erken saatlerde gerçekleşti. Ukrayna sınırından yaklaşık bin 200 km mesafede yer alan Rusya’nın Çuvaşistan Özerk Cumhuriyeti’nin Çeboksar şehri güne füze saldırısıyla uyandı. Ukrayna saldırıda ilk defa “Flamingo” adını verdiği 300 kilogram patlayıcı başlık taşıyan füzeyi kullandı. Saldırı sonrası askeri amaçlı elektronik parça üretimi yapan “VNIIR-Progress” fabrikası alevler içinde kaldı.

Rusya şaşkın… Ukrayna 1200 km’den Flamingo ile vurdu

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

KIRIM’DA MÜZE HEDEF ALINDI

Ukrayna ordusu tarafından dün gece simgesel önemi bulunan bir hava saldırısı daha gerçekleştirildi. Kırım Yarımadası’nda Rus Donanmasının üssü sayılan Sivastopol şehrinde 1853-1856 yılları arasında Osmanlı Devleti, İngiltere ve Fransa’nın Rus İmparatorluğuna karşı yaptığı savaşın simgesi sayılan “Sivastopol Savunması Müzesi” vuruldu. Kremlin, müzenin isabet alması üzerine sert tonla “Ukrayna tarihi vuruyor” açıklaması yaptı.

Gözden KaçmasınABD ordusu, İrandaki çok sayıda hedefe saldırı başlattığını açıkladı... İran: Hürmüz Boğazı kapatıldıABD ordusu, İran'daki çok sayıda hedefe saldırı başlattığını açıkladı... İran: Hürmüz Boğazı kapatıldıHaberi görüntüle

KİEV SİLAHLANMAYA HIZ VERDİ 

Ukrayna savaşında bir diğer önemli gelişme Kiev yönetiminin silah üretimini hızlandırması. “Flamingo” seyir füzeleri seri üretimini gerçekleştiren “Fire Point” firması Almanya ile işbirliği içerisinde ucuz “Patriot” füzesi geliştirdiğini ilan etti. Ukrayna hava savunması için bir başka önemli gelişme Alman Mercedes-Benz şirketinin “Tytan” firmasıyla işbirliğine giderek mobil dron avcısı araç üretimine başlayacağının duyurulması oldu. Mercedes’in ciplerine monte edilecek dron avcı sistemi dronların imha edilmesinde kullanılacak.                          

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya-Ukrayna Savaşı#Flamingo Füze#Patriot Füzeleri

BAKMADAN GEÇME!