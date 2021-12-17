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Son dakika: Rusya şartlarını tek tek sıraladı! İşte merak edilen o taslak...

#Rusya#ABD#NATO
Son dakika: Rusya şartlarını tek tek sıraladı İşte merak edilen o taslak...

Rusya, ABD ve NATO'ya sundukları güvenlik anlaşması taslağını kamuoyuna duyurdu. 3 dilde yayınlanan taslakta Rusya şartlarını tek tek açıkladı.

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Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gelişmeler ve NATO'nun, Rusya sınırlarına yakın noktalarda tatbikatlarını arttırması üzerine Rusya, ABD ve NATO'ya güvenlik anlaşması taslağı yayınladı.

İLK ŞART UKRAYNA

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan taslağın ilk maddesinde NATO'nun daha fazla genişlememesi ve Ukrayna'nın ittifaka alınmaması şartı öne sürüldü.

İkinci maddede ise 1997 yılında Doğu Avrupa ülkelerinin NATO'ya katılımından sonra bu ülkelere yapılan askeri ve silah konuşlandırılmasının durdurulması yer aldı.

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BİR TUGAYDAN FAZLA ASKER BULUNDURULMASIN

Anlaşmada Ukrayna’nın, Doğu Avrupa, Transkafkasya ve Orta Asya'daki NATO faaliyet ve tatbikatların durdurması, karşı tarafın topraklarını hedef alabilecek orta ve kısa menzilli füzeleri konuşlandırmaması ve mutabık kalınan sınır bölgelerinde 1 tugaydan fazla asker bulundurmaması maddelerine yer verildi.

'ACİL DURUMLAR İÇİN SICAK HAT KURULSUN' ÖNERİSİ

Rusya paylaştığı anlaşmada askeri tatbikatlarla ilgili karşılıklı bilgilendirme, gerilim hallerinde durumu barışçıl ve diplomatik yollarla çözme maddesine yer verirken diğer tarafa tehdit olarak algılanabilecek girişimlerden kaçınılması ve acil durumlar için iletişim ağı oluşturulacak sıcak hatlar kurulması maddesi yer aldı.

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BOMBARDIMAN UÇAKLARINA YASAK

Yayınlanan taslağın ikinci bölümünde ise nükleer silah ve bombardıman uçaklarının uçuşlarının durdurulması, karşı tarafın ulusal güvenliğini tehdit eden askeri kuvvet konuşlandırmadan kaçınma, nükleer ve nükleer silah taşımayan bombardıman uçaklarının karşı tarafın hedeflerini vurabilecek hava sahasında uçuş yapmaması maddeleri yer aldı.

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YERLEŞTİRİLEN FÜZELER GERİ ÇEKİLSİN

Ayrıca taslakta, uluslararası sular dışında karşı tarafın topraklarını vurabilecek noktalarda savaş gemilerini bulundurmaması, orta ve kısa menzilli füzeleri diğer tarafı vurabilecek başka ülkelere yerleştirmemek, yerleştirildiyse de geri alınması çağrısı yapıldı. Taslakta nükleer silahların kullanılması için kurulan altyapıların imha edilmesi maddesi dışında, nükleer silahların kullanımına yönelik askeri tatbikatlar yapmamak ve nükleer silah olmaksızın gerçekleştirilen nükleer saldırı tatbikatlarından kaçınmak maddeleri de yer verildi.

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TATBİKATLAR DA MADDELER ARASINDA

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Rusya’nın bugün yayınladığı taslakta, ABD ve NATO'nun doğuya doğru fazla genişlememesi ve Sovyetler Birliği'nden ayrılan ülkelerin ittifaka katılımının onaylanmaması, ABD'nin, Sovyetler Birliği'nden ayrılan ülkelerle tatbikat yapmaması, silah ve asker konuşlandırmaması maddeleri yer aldı.

3 DİLDE YAYINLANDI

İngilizce, Fransızca ve Rusça yayınlanan taslakta ayrıca taraflardan birinin bu anlaşmadan çekilmesi durumunda anlaşmanın 30 gün sonra sona erebileceği belirtildi

BEYAZ SARAY'DAN JET CEVAP

ABD, Rusya'nın önerilerini Avrupa'nın katkısı olmadan müzakere etmeyeceğini söyleyerek geri çevirdi. Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki Air Force One'da gazetecilere verdiği demeçte, "Avrupalı ​​müttefiklerimiz ve ortaklarımız olmadan Avrupa güvenliği konusunda müzakere yapılmayacak" dedi.

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#Rusya#ABD#NATO

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