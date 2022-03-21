Rusya'dan sarı üniformalar için açıklama geldi

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı başladıktan sonra ISS'ye gelen ilk Rus kozmonotların, mavi süslemeli sarı üniformalar giydiği görüldü.

Üç kozmonot, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başlamasının ardından ISS'e giren ilk Rus ekibi oldu.

Denis Matveyev, Oleg Artemyev ve Sergey Korsakov içerdeki Alman, Amerikan ve Rus meslektaşları tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Roscosmos Uzay Ajansı ise sarı üniformaların Ukrayna'ya destek için olduğu yorumlarına "Bazen sarı sadece sarıdır" dedi.

ISS, Rusya, Amerika, Kanada, Japonya ve birkaç Avrupa ülkesi arasında ortak bir proje.

Rus kozmonotların standart üniforması mavi renkteydi.

Kalkıştan önce en az bir kozmonotun üzerinde o üniforma görüntülenmişti.

Fakat kozmonotlar uzay mekiğinden istasyona geçtiğinde sarı ve üzerinde mavi şeritler bulunan üniformalar giyiyordu.

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ISS'ten canlı yayınlanan basın toplantısında üniforma rengi hakkındaki bir soruyu yanıtlayan kozmonot Artemyev gülümseyerek "Renk seçme sırası bizdeydi. Elimizde çok fazla sarı malzeme birikmişti. Bu yüzden bunu seçtik" dedi.

KOMİK BİR UYDURMA



Roscosmos'un basın servisi, haberleri yabancı blogcular ve medya tarafından "komik bir uydurma" olarak reddetti.

"Yeni mürettebatın uçuş kıyafetleri, üç kozmonotun da mezun olduğu Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi'nin ambleminin renklerinde yapıldı... Ukrayna bayrağını her yerde ve her şeyde görmek çılgınlık."

Roscosmos'un başkanı Dmitry Rogozin, kozmonotların Ukrayna renkleri giydiği iddialarının Ukraynalı milliyetçilerden geldiğini öne sürdü.

Roscosmos daha sonra Oleg Artemyev'in Rus üniforması giydiği başka bir resmini yayımladı.

6 AY KALACAKLAR



Ukrayna'nın işgalinden bu yana dünyanın dört bir yanında insanlar Ukrayna bayrağı renklerinde giyiniyor, şehirlerin simgeleri de bu renklerde aydınlatılıyor.

Rus kozmonotların görev süresi 6 ay olacak.

Onlar gelmeden önce istasyonda bulunan Rus kozmonotlar ise 30 Mart'ta Dünya'ya dönecek.

Uluslararası Uzay İstasyonu; Rusya, ABD, Kanada, Japonya ve birkaç ülkenin ortaklığıyla kurulmuştu.

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ABD ve Rusya, yaşadıkları gerilime rağmen bu projenin liderliğini birlikte yürütüyor.

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