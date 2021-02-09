Rusya: Salgının bitiş tarihi ağustos

TASS haber ajansına hastalığın gidişatı hakkında Kremlin Sarayı’nın görüşlerini aktaran Peskov, “Tahminimize göre ağustosta Rusya salgın öncesi eski normallere dönüşü sağlayacak. Ağustos ayına geldiğimizde ülkemizde hastalığı geçiren ve aşılama yöntemiyle antikor üreten kişi sayısı nüfusumuzun yüzde 60 bölümüne ulaşmış olacak. Bu da kolektif bağışıklılığın oluşturulması demek. Böylece koronavirüste yeni normallere değil, eski salgın öncesi normallere dönmemiz anlamına gelecek” dedi.