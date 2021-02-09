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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 09.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rusya: Salgının bitiş tarihi ağustos

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya: Salgının bitiş tarihi ağustos
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’da koronavirüs salgınının bitiş tarihini ağustos ayı olarak ilan etti.

TASS haber ajansına hastalığın gidişatı hakkında Kremlin Sarayı’nın görüşlerini aktaran Peskov, “Tahminimize göre ağustosta Rusya salgın öncesi eski normallere dönüşü sağlayacak. Ağustos ayına geldiğimizde ülkemizde hastalığı geçiren ve aşılama yöntemiyle antikor üreten kişi sayısı nüfusumuzun yüzde 60 bölümüne ulaşmış olacak. Bu da kolektif bağışıklılığın oluşturulması demek. Böylece koronavirüste yeni normallere değil, eski salgın öncesi normallere dönmemiz anlamına gelecek” dedi.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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