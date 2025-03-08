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Rusya saldırılarını yoğunlaştırdı... Dobropillya şehrine saldırı:11 kişi hayatını kaybetti

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#Rusya#Ukrayna#Saldırı
Rusya saldırılarını yoğunlaştırdı... Dobropillya şehrine saldırı:11 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 12:09

Rusya Ukrayna'ya yönelik saldırılarını son dönemde yoğunlaştırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun Dobropillya şehrine düzenlediği hava saldırısında 11 kişinin öldüğünü bildirdi.

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Zelenski sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Dobropillya'ya gece saatlerinde hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Mevcut bilgilere göre saldırıda 11 kişinin öldüğü, 5'i çocuk 30'u aşkın kişinin yaralandığı aktaran Zelenskiy, şehrin merkezindeki bir idari binası ve 8 apartmanın hasar gördüğünü kaydetti.

Rusların şehrin merkezine iki balistik füze ile saldırdığını belirten Zelenskiy, "Bu tür saldırılar Rusya'nın hedeflerinin değişmediğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Harkiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların bölgeye insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.

Sinegubov, Harkiv bölgesine bağlı Bogodukhiv şehrine yapılan saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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#Rusya#Ukrayna#Saldırı

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