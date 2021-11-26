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Rusya 'saldırabiliriz' demişti, Ukrayna'dan açıklama geldi...

#Rusya#Ukrayna#Volodymyr Zelensky
Rusya saldırabiliriz demişti, Ukraynadan açıklama geldi...

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky, Rusya'nın sınırdaki askeri faaliyetlerine ilişkin, "Ortada bugün yarın savaş olacağına dair bir tehdit var ve biz bunu tartışmaya tamamen hazırız" dedi.

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Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak günlerdir 'olası bir savaş tehdidi' olarak AB ve ABD'nin gündemini meşgul ediyor.

RUSYA'DAN ŞİMDİYE KADARKİ EN NET SALDIRI AÇIKLAMASI

Rusya'dan konuya ilişkin en net açıklama dün gelmiş ve Kremlin danışmanı Fyodor Lukyanov, NATO'nun Ukrayna'nın ittifaka katılmasına asla izin verilmeyeceğine dair kesin garanti vermediği takdirde Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını açıklamıştı

UKRAYNA: BUGÜN YARIN SAVAŞ ÇIKABİLECEĞİNE DAİR BİR TEHDİT VAR

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky bugün düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin konuştu ve Ukrayna'nın tırmanan gerilimle baş edebileceğini belirtti.

Zelenskiy, "Ortada bugün yarın savaş olacağına dair bir tehdit var ve biz bunu tartışmaya tamamen hazırız" dedi.

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#Rusya#Ukrayna#Volodymyr Zelensky

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