Rusya 'saldırabiliriz' demişti, Ukrayna'dan açıklama geldi...

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak günlerdir 'olası bir savaş tehdidi' olarak AB ve ABD'nin gündemini meşgul ediyor.



RUSYA'DAN ŞİMDİYE KADARKİ EN NET SALDIRI AÇIKLAMASI



Rusya'dan konuya ilişkin en net açıklama dün gelmiş ve Kremlin danışmanı Fyodor Lukyanov, NATO'nun Ukrayna'nın ittifaka katılmasına asla izin verilmeyeceğine dair kesin garanti vermediği takdirde Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını açıklamıştı



UKRAYNA: BUGÜN YARIN SAVAŞ ÇIKABİLECEĞİNE DAİR BİR TEHDİT VAR

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky bugün düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin konuştu ve Ukrayna'nın tırmanan gerilimle baş edebileceğini belirtti.

Zelenskiy, "Ortada bugün yarın savaş olacağına dair bir tehdit var ve biz bunu tartışmaya tamamen hazırız" dedi.