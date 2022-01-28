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Rusya sahneye ılımlı Medvedev’i çıkardı

#Rusya#Medvedev#Ukrayna
Rusya sahneye ılımlı Medvedev’i çıkardı

Ukrayna krizi gölgesinde Rusya’nın Batı’dan talep ettiği yazılı güvenlik garantilerine ABD ve NATO’nun verdiği cevaplar Moskova’yı tatmin etmedi.

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Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, verilen cevaplarda Rusya’nın kırmızı çizgilerini oluşturan NATO’nun genişlememesi meselesine çözüm getirmediğini duyurdu. Rusya’da şahin kanadın temsilcisi Lavrov Batı’ya eleştirilerine devam ederken, dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Sahneye Vladimir Putin yerine 2008-2012 yılları arasında Rusya Devlet Başkanlığı görevini yürüten Dmitriy Medvedev çıktı. Özellikle Avrupa’da Rusya’daki liberal kanadın temsilcisi olarak kabul edilen Medvedev, günümüzde Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Rus medya kuruluşlarını toplayan Medvedev, “Aklı selim yöneticiler Rusya ile Batı arasında problemlere diplomatik çözüm bulmalı” dedi. Kiev’deki ‘aşırı milliyetçi’ yönetimin ülkenin yüzde 10’u temsil ettiğini öne süren Medvedev, “Eninde sonunda Ukrayna’da Rusya ile iyi ilişkiler kurmayı hedefleyen bir yönetim geleceğine inanıyorum. Bu yeni Ukrayna yönetimi Kırım gerçeğini de kabul ederek Rusya ile iyi bir komşuluk ilişkisi kuracaktır” ifadelerini kullandı.

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#Rusya#Medvedev#Ukrayna

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