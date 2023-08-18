Rusya sabaha karşı 04:00'da kâbusa uyandı! Moskova'dan ilk kareler geldi

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerinde son sürat devam ediyor.

Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya pek çok bölgede direnişini sürdürürken Moskova'dan gelen Haber dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Rusya'nın başkenti bir kez daha Ukrayna drone saldırısının hedefi oldu.

Daily Mail'de yer alan habere göre, sabaha karşı 04:00'da kentte drone alarmı verildi.

RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Rusya, Ukrayna’ya ait olduğunu öne sürdüğü bir insansız hava aracının (İHA) Moskova şehir merkezine saldırı düzenlediğini açıkladı.

Rus yetkililer, İHA’nın bir binaya çarparak işyerlerinin yoğun olduğu bölgenin her yerinden duyulan bir patlamaya yol açtığını öne sürdü.

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İngiliz gazete saldırının gerçekleştiği bölgenin Kremlin'e 4.0 kilometre uzaklığında olduğunun altını çizdi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hava savunma sistemlerinin İHA'yı vurduğunu ve aracın enkazının şehrin fuar merkezine düştüğünü söyledi.

Bu saldırı, son dönemde Rus başkentini gerçekleştirilen saldırıların sonuncusu.

Sosyal medyadaki doğrulanmamış görüntülerde gece Moskova'da gökyüzüne doğru yükselen yoğun gri bir duman görülebiliyor.

Ukrayna'dan iddiayla ilgili bir açıklama gelmedi.