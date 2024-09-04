Rusya resmen açıkladı: Türkiye BRICS'e tam üyelik başvurusu yaptı

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Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin BRICS'e tam üyelik için başvuru yaptığını açıkladı.

TASS haber ajansında yer alan habere göre, Türkiye'nin tam üyelik başvurusunu değerlendirileceğini belirten Uşakov, “Türkiye tam üyelik için başvuruda bulundu. Bunu değerlendireceğiz” dedi.

Uşakov iddialara nokta koyarken Bloomberg, Türkiye'nin BRICS üyeliği için birkaç ay önce başvuruda bulunduğunu öne sürmüştü. Bloomberg, 22-24 Ekim tarihlerinde Rusya'nın Kazan kentinde yapılması planlanan 16. BRICS Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da davet edildiğini belirtmişti.

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Dün konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BRICS'e katılma arzusunu defalarca dile getirdiğini ancak Türkiye'nin örgüte üyeliği konusunda somut bir karar alınmadığını söylemişti.

Rus basınına konuşan Uşakov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmen zirveye davet edildiğini doğrulamıştı.

Türkiye'nin BRICS'e üyeliğinin onaylanması halinde, birlikteki ilk NATO üyesi ülke Türkiye olacak.

BRICS NEDİR?

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu uluslararası işbirliği grubu BRICS, 2006 yılında BRIC ismiyle kuruldu. 2009 yılında Rusya'nın Yekaterinburg kentinde yapılan ilk zirve ile resmi bir yapı kazanan grup, 2010 yılında Güney Afrika'nın gruba katılmasıyla BRICS adını aldı.

BRICS, üye ülkeler arasında ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi, siyasi koordinasyonu artırmayı ve uluslararası finansal reformları teşvik etmeyi amaçlıyor. Ayrıca, kültürel ve bilimsel işbirliklerini teşvik etmeyi ve küresel yönetim sisteminde daha fazla söz sahibi olmayı hedefliyor.