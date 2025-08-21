Rusya Putin'in Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu duyurdu

Haberin Devamı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Moskova’da bir araya geldi. Lavrov, Hint mevkidaşıyla düzenledikleri ortak basın toplantısında Ukrayna ile ilgili açıklamada bulundu.

Moskova'nın 2022 yılında İstanbul'da yapılan müzakereler sırasında mutabık kalınan güvenlik garantileri ilkelerini desteklediğini vurgulayan Lavrov, Ukrayna'nın sürdürülebilir ve uzun vadeli çözüme ilgi duymadığını gösterdiğini bildirdi.

O zaman Kiev’in sunduğu, sonra hem Ukrayna hem de Rus heyetinin parafladığı, çözüme ilişkin ilkelerin taslağını içeren bir belge ortaya çıktığını anımsatan Lavrov, şunları ifade etti:

“Bu taslakta çatışma sonrası dönemde güvenliğin sağlanması için temel ilkeler zaten mevcuttu ve bu güvenliğin dürüst ve kolektif bir şekilde sağlanmasından bahsediliyordu. Öncelikle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri, Almanya ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bir garantör ülkeler grubu oluşturulacaktı. Bu garantör ülkeler listesi, katılmak isteyen tüm ülkelere açık olacaktı. Bu ülkeler Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına alacaktı.”

Lavrov, Ukrayna’nın tarafsız bir devlet olarak kalacağını, NATO ve diğer askeri ittifaklara katılmayacağını, nükleer olmayan ve tarafsız bir devlet statüsünün ise ülkenin 1990 tarihli egemenlik ve bağımsızlık bildirgesinde yer aldığını anımsattı.

İstanbul’da varılan bu anlaşmanın, dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından baltalandığını söyleyen Lavrov, barışın sağlanması için İstanbul’da belirlenen güvenlik garantilerinin topluca sağlanması ilkesinin bugün de son derece doğal ve geçerli olduğunu düşündüklerini vurguladı.

ALASKA'DA İLERLEME KAYDEDİLDİ

Lavrov, Alaska'daki Rusya-ABD zirvesinde, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün sınırlarını belirleme konusunda önemli ilerleme kaydedildiğini aktardı.

Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu olayın ardından Avrupa ülkeleri Sayın (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenski'yi Washington'a kadar takip etti ve orada, güvenlik garantilerinin Rusya'yı tecrit etme mantığı üzerine inşa edilmesini sağlamayı amaçlayan gündemlerini ilerletmeye çalıştılar. Batı dünyasının Ukrayna ile birleşerek Rusya’yı çevrelemeye yönelik saldırgan, çatışmacı politikayı sürdürmesi, bize stratejik bir yenilgi yaşatmaya devam edeceği mantığı göz önünde bulundurulduğunda, bu durum bizde tam bir reddetme dışında başka bir duyguya yol açmaz.”

Ukraynalı yetkililerin de mevcut durumu çok spesifik bir şekilde yorumladığını ve adil, uzun vadeli bir barışa ilgi duymadıklarını açıkça ortaya koyduklarını savunan Lavrov, Zelenski adına konuşan Ukraynalı yöneticilerin bu yönde demeçler verdiğini söyledi.

Lavrov, bunun yanı sıra Kiev’den, eski Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti topraklarını korumak için Batı’dan garanti almak isteyen mesajlar geldiğine de dikkati çekti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

“2022’DE İSTANBUL’DA BELİRLENEN İLKELER ÖNEMLİ”

Avrupa ile Ukrayna'nın tutumlarının ABD Başkanı Donald Trump'ın çözüme yönelik çabalarını baltalamaya yönelik olduğunu dile getiren Lavrov, Rusya ve ABD'nin liderlerin anlaştığı şekilde çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Lavrov, 2022’de İstanbul’da Ukrayna heyetinin girişimiyle üzerinde mutabakata varılan ilkeler ve güvenlik garantilerini desteklediklerini ve desteklemeye devam ettiklerini söyledi. Lavrov, “Çünkü o ilkeler gerçekten bölünmezlik, güvenlik ve kolektif güvenlik ilkesine dayanıyorlar.” dedi.

Ayrıca Bakan Lavrov, Ukrayna topraklarının bir kısmına yabancı askeri müdahalesi yoluyla garantiler sağlanmasının Rusya için kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Gönüllüler Koalisyonu adı altında toplanan Avrupalı liderleri eleştiren Lavrov, ABD ve Rusya arasında yapılan zirvenin ardından Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik ilerlemeyi baltalamayı hedeflediğine dair işaretler gördüğünü dile getirdi.

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın Alaska'daki görüşmeleri ve sonrasındaki telefon görüşmeleri sırasında mutabık kaldıkları yolları izlemeye devam edeceklerini ifade etti.

PUTİN GÖRÜŞMEYE HAZIR

Lavrov, en üst düzeyde tartışılması gereken tüm hususların iyi bir şekilde hazırlanması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu da ifade etti.

Lavrov, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ancak Sayın Putin, Sayın Zelenskiy ve diğerleriyle, en üst düzeyde gereken tüm konuların en iyi şekilde ele alınacağı ve uzmanlar ile bakanların ilgili tavsiyeleri hazırlayacağı anlayışıyla görüşmeye hazır. Konu, gelecekteki anlaşmaların imzalanmasına geldiğinde, bu anlaşmaları Ukrayna tarafında imzalayacak kişinin meşruiyeti meselesinin çözüleceği anlayışının olacağını da umuyorum."