×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Rusya, Putin'e suikast girişiminde ilk bulguları paylaştı

Güncelleme Tarihi:

#Putin'e Suikast Girişimi#Rusya Ukrayna Savaşı#Novgorod
Rusya, Putine suikast girişiminde ilk bulguları paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 14:16

Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Uçaksavar Füze Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Aleksandr Romanenkov, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Novgorod'daki resmi konutuna düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısının "hedefli, planlı ve çok katmanlı" olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Romanenkov, Rusya Savunma Bakanlığında düzenlediği brifingde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna İHA'larla düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Brifingde İHA'ların hareket güzergahlarını gösteren bir harita, düşürülen bir İHA ve hava savunma sistemlerinin kontrol sisteminden İHA'ların vurulma anlarını gösteren videolara da yer verildi.

28-29 Aralık'ta Kiev yönetiminin, Novgorod bölgesindeki Rusya Devlet Başkanlığı resmi konutuna uzun menzilli İHA kullanarak "terör saldırısı" girişiminde bulunduğunu kaydeden Romanenkov, 28 Aralık'ta yerel saat ile yaklaşık saat 19.20'de radarların Ukrayna'nın Sumi ve Çernigiv bölgelerinden son derece alçak irtifalarda uçak tipi İHA'lar kullanılarak yapılan bir hava saldırısı tespit ettiğini kaydetti.

Rusya, Putine suikast girişiminde ilk bulguları paylaştı

Haberin Devamı

UKRAYNA İHA'LARI İMHA EDİLDİ

Romanenkov, saldırının 91 İHA kullanılarak Bryansk, Smolensk, Tver ve Novgorod bölgeleri üzerinden Rusya Devlet Başkanlığı konutuna doğru çeşitli yönlerde gerçekleştirildiğini kaydederek, "Hava muharebesi sırasında Ukrayna'ya ait tüm İHA'lar, Rus kuvvetleri ve hava savunma sistemleri tarafından imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Rusya, Putine suikast girişiminde ilk bulguları paylaştı

'HEDEFLİ TERÖR SALDIRISI'

Saldırı güzergahı boyunca 28 ve 29 Aralık'ta gece sabaha kadar Bryansk bölgesinde 49, Smolensk bölgesinde 1 ve Novgorod bölgesinde ise 41 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü aktaran Romanenkov, "Saldırı düzeni, hareket eden hava saldırı araçlarının sayısı, güneyden, güneybatıdan ve batıdan doğrudan Novgorod bölgesindeki Rusya Devlet Başkanlığı konutuna yönelik eylemleri, Kiev rejiminin terör saldırısının hedefli, dikkatlice planlanmış ve çok katmanlı olduğunu açıkça doğrulamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Söz konusu saldırının püskürtülmesi sonucunda Rusya topraklarında can kaybı veya hasar yaşanmadığını dile getiren Romanenkov, Putin'in konutunda da hasar meydana gelmediğine dikkati çekti.

Gözden KaçmasınRusyadan Putine saldırı girişimine sert tepki: Terör eylemiRusya'dan Putin'e saldırı girişimine sert tepki: 'Terör eylemi'Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınPutinin cumhurbaşkanlığı konutuna saldırı girişimiPutin'in cumhurbaşkanlığı konutuna saldırı girişimiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Putin'e Suikast Girişimi#Rusya Ukrayna Savaşı#Novgorod

BAKMADAN GEÇME!