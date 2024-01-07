Rusya, Pokrovsk'i vurdu: 11 ölü, 10 yaralı

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Ukrayna’nın Donetsk Bölgesi Valisi Vadim Filashkin, Rusya’nın Pokrovsk kentinde düzenlediği saldırı sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Filashkin, “Pokrovsk bölgesine yapılan saldırı sonucunda 11 kişi öldü ve 10 kişi yaralandı. Ölenler arasında yaşları 3 ile 17 arasında değişen 5 çocuk da bulunuyor. Pokrovsk ve Rivne'de kurtarma çalışmaları devam ediyor” dedi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi ise enkaz altındaki 4 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.