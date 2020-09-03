Rusya, PKK/YPG ile görüşmeyi savundu

31 Ağustos’ta Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, terör örgütü PKK/YPG’nin uzantısı sözde Suriye Demokratik Konseyi Eş Başkanı İlham Ahmet ve Halkın İradesi Partisi’nden Kadri Cemal ile görüşmüştü. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise, terör örgütü güdümündeki bu grubun Moskova’da üst düzey kabul görmesinden kaygı duyduğunu ifade etmişti. Ankara’nın tepkisinin, Moskova’ya görüşmeler için giden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal tarafından da iletileceği bildirilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Lavrov’un tepki çeken o görüşmeyi Suriye’de siyasi çözüme katkı için gerçekleştirdiği iddia edilerek, “Rusya, Suriye’de çözümün BMGK kararları çerçevesinde ve tüm etnik grupların görüşü dikkate alınarak sağlanması gerektiği üzerinde duruyor” denildi.