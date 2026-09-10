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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz'deki gemilere yönelik saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Peskov, Ukrayna ordusuna askeri malzeme taşıdığını öne sürdüğü ticari gemilerin hedef alınmaya devam edeceğini belirterek, "Ukraynalılar, sivil altyapımıza ve ekonomik unsurlara saldırmaya başlayınca Pandora'nın kutusunu açtılar." dedi.

PESKOV: GEMİLER YOK EDİLMEYE DEVAM EDECEK

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Karadeniz'deki gemilere yönelik saldırıların Rusya-Türkiye ilişkilerini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna Peskov, bunun mümkün olmadığını söyledi.

Peskov, "Karadeniz'de gemilere saldırıları başlatan Rusya değil. Ukraynalılar, sivil altyapımıza ve ekonomik unsurlara saldırmaya başlayınca Pandora'nın kutusunu açtılar. Çok sayıda ticari gemi, Ukrayna ordusu için silah, mühimmat ve yakıt taşımak için kullanılıyor. Bunlar yok edildi ve yok edilmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

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ZELENSKİ'Yİ TAŞIYAN UÇAKLA İLGİLİ İDDİAYA YANIT

Peskov, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi taşıyan uçağın Moldova'dan kalkışı sırasında İHA saldırısı tehlikesi atlattığı yönündeki açıklamasını da değerlendirdi.

Peskov, söz konusu uçuş sırasında böyle bir tehdidin yaşanmadığını söyledi.

"BATI'YI SAVAŞA DAHİL ETMEK İÇİN PROVOKASYONLAR YAPILIYOR"

Rusya'da İngiliz diplomatlar hakkında bilgi topladığı ve Ukrayna ajanı olduğu iddiasıyla bir Rus vatandaşının gözaltına alınmasıyla ilgili de konuşan Peskov, Ukrayna'yı suçladı.

Peskov, "Ukraynalılar, Batılı ülkeleri savaşa doğrudan dahil etmek için provokasyonlar yaptı ve yapmaya devam edecek." dedi.

İngiltere ve Almanya'nın Kiev yönetimi üzerindeki kontrolünü kaybettiğini savunan Peskov, Ukrayna'nın cephede başarısız olduğunu ve bu nedenle terör eylemlerine başvurduğunu ileri sürdü.