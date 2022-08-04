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Son dakika... Rusya otobüs durağını vurdu: Ölü ve yaralılar var

Güncelleme: 1 dk önce

#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
Son dakika... Rusya otobüs durağını vurdu: Ölü ve yaralılar var

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Rusya Ukrayna'nın doğusunda bir otobüs durağını vurdu. Gelen ilk bilgilere göre saldırı nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı olduğu da gelen bilgiler arasında.

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Rusya, Ukrayna'da sivil yerleşim alanlarını hedef almaya devam ediyor.

24 Şubat sabahı Ukrayna'ya saldıran Rus ordusu Ukrayna'nın doğusundaki Toretsk kasabasını vurdu.

Bölge valisi saldırıda bir otobüs durağının vurulduğunu açıkladı. Telegram üzerinden bilgi veren vali 8 kişinin öldüğünü 4 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Son dakika... Rusya otobüs durağını vurdu: Ölü ve yaralılar var

Vali Kyrylenko ayrıca Rus ordusunun kiliseye de zarar verdiğini, 1 rahibin yaralandığını ve çevredeki evlerin de saldırı nedeniyle hasar gördüğünü belirtti.

Vali Kyrylenko açıklamasında bölge halkına tahliye çağrısında bulunarak, “Rus ordusu her gün sivilleri vuruyor, her gün insanlarımız ölüyor ve yaralanıyor. Hala Donetsk'te kalanlara sesleniyorum, kendinizi ölümcül tehlikeye atıyorsunuz. Kendinizi bir Rus hedefi haline getirmeyin” ifadelerini kullandı.

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