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Rusya ölü prensleri cepheye gönderiyor

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#RUSYA#Cephe#Dmitri Donskoy
Rusya ölü prensleri cepheye gönderiyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 07:00

Ukrayna’ya karşı 2022’de başlattığı savaşta hedeflediği sonucu elde edemeyen ve ağır kayıplar vermeye devam eden Rusya, cephedeki askerlerine sıra dışı bir “manevi destek” gönderdi.

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ABD merkezli CNN’e göre Moskova, bu ay başında 14’üncü yüzyılda yaşamış Prens Dmitri Donskoy’un kemiklerinden bir parçayı Ukrayna’nın doğusundaki Rus birliklerine yolladı. 1380’deki Kulikovo Muharebesi’nde kazandığı zafer nedeniyle Rus tarihinde önemli bir askeri figür olan ve daha sonra aziz ilan edilen Donskoy’un askeri üsler arasında dolaştırılan kalıntısının, kılıcını kullandığı sağ eline ait olduğu belirtildi. Donskoy’un kalıntıları, geçen ay Kremlin’deki Başmelek Katedrali’nde yapılan restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkarılmıştı. Rus lider Vladimir Putin, mezarının yeri zaten bilinen Donskoy’un kalıntılarının ortaya çıkarılmasını “kesinlikle eşsiz ve muhteşem bir keşif” olarak nitelendirmişti. Rus Ortodoks Kilisesi’nin Kremlin yanlısı lideri Patriği Kirill ise sözkonusu keşfi “Tanrı’nın takdirinin özel bir işareti” olarak nitelendirmişti.

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Daha önce de 13’üncü yüzyılda yaşamış ünlü bir Novgorod Prensi ve Rus savaş kahramanı olan Prens Aleksandr Nevski’nin kalıntıları cepheye taşınmıştı. Uzmanlara göre bu uygulamanın arkasında, Kremlin’in Ukrayna savaşını Rus halkına “vatan savunması” olarak anlatma ve dini inancı bu söylemi güçlendirmek için kullanma çabası yatıyor. Kremlin ile daha da yakınlaşan Rus Ortodoks Kilisesi de askerleri etkileyebilmek için büyük çaba sarf ediyor.

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#RUSYA#Cephe#Dmitri Donskoy

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