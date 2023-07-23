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Rusya Odessa'ya füze yağdırdı... İşte ilk görüntüler

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#Rusya#Odessa#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 12:16

Rusya’nın, Ukrayna’nın liman kenti Odessa’ya füzelerle saldırısı sonrası Zelenski'den misilleme sözü geldi. Füze saldırısı sonrası bölgeden ilk görüntüler ise saldırının boyutunu gözler önüne serdi.

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerinde son sürat devam ediyor.

Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya, Ukrayna’nın tarihi liman kenti Odessa’ya füzeli saldırı gerçekleştirdi.

İngiliz Daily Mail gazetesi bölgeye 19 füze fırlatıldığını yazdı. 

Rusya Odessaya füze yağdırdı... İşte ilk görüntüler

Saldırı dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaparken bölgeden ilk görüntüler de geldi.

Gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 4’ü çocuk 19 kişi yaralandı.

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Odessa Askeri Yönetimi, şehirdeki tarihi Spaso - Preobrazhensky Ortodoks katedralinin saldırılar sonucu ağır hasar gördüğünü açıkladı.

Odessa Valisi Oleh Kiper sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Canavarların bir başka gece saldırısı” ifadelerini kullanarak, 6 konut binasının saldırılar sonucu yıkıldığını duyurdu.

Rusya Odessaya füze yağdırdı... İşte ilk görüntüler

Ukrayna’nın güney komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Odessa bölgesini en az 5 farklı füze türüyle vurduğu belirtildi.

ZELENSKİ MİSİLLEME SÖZÜ VERDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Odessa'ya yönelik saldırılara 'misilleme' yapılacağını ilan etti.

RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa'ya yönelik saldırıların 'Rusya Federasyonu'na karşı terör eylemlerinin hazırlanmakta olduğu' yerleri hedef aldığını iddia etti.

Rusya Odessaya füze yağdırdı... İşte ilk görüntüler

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıların deniz ve hava tabanlı uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla gerçekleştirildiği ve hedeflenen noktalarda 'yabancı paralı askerlerin' bulunduğu bilgisine yer verildi.

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UNESCO tarafından bu yılın başında dünya mirası olarak kabul edilen Odessa’nın tarihi merkezinde bulunan şehrin en büyük katedrali Spaso - Preobrazhensky katedrali, 1808 yılında Yeni Rusya’nın ana kilisesi olarak belirlenmiş fakat 1936 yılında Sovyetler Birliği tarafından yıkılmıştı.

Katedralin 1999 yılında başlayan yeniden inşası ise 2003 yılında tamamlanmıştı.

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#Rusya#Odessa#Dünya