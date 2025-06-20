Rusya o tesisten personel çekiyor... Buşehr Santralı Çernobil olur mu

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İSRAİL’in İran’a saldırılarında tüm dikkatler uranyum zenginleştirme faaliyetleri yürütülen Natanz ve Fordo nükleer tesislerinde yoğunlaşırken, Rusya’nın aldığı bir karar gözleri ülkenin güneybatısındaki Buşehr nükleer santralına çevirdi. Rusya, İran’daki tek nükleer santrali olan Buşehr’de çalışan 200 civarındaki nükleer fizikçiyi tahliye kararı aldı.

FUKUŞİMA GİBİ OLUR

Rusya lideri Vladimir Putin’in önceki gece St. Petersburg ekonomik forumunda, “İsrail bize Buşehr nükleer santralıyla ilgili güvence verdi. Teknisyenlerimiz orada çalışmaya devam edecek” açıklamasını yapmasından birkaç saat sonra, Rusya Atom Enerjisi Kurumu “Rosatom” Başkanı Aleksey Lihaçev İran nükleer santralinden kademeli tahliye kararı aldıklarını ilan etti. Santraldan tahliyenin ilk aşamada bir grup teknisyenle yakınlarını kapsadığı vurgulayan Lihaçev, “İran’daki gelişmeler tehlikeli boyut arz etmeye başladığı için Buşehr’den tahliye kararı aldık. İlk grup Azerbaycan ile Ermenistan üzerinden Rusya’ya dönüş yaptı. Gelişmelere bağlı olarak tüm personeli geri çekmeyi planlıyoruz” dedi.

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Natanz ve Fordo tesislerinin aksine İran’da asıl büyük radyasyon kirliği tehlikesini Buşehr santralı teşkil ediyor. Reaktöründe onlarca ton aktif yakıt bulunan santralın hedef alınması durumunda Çernobil olmasa bile Japonya’daki Fukuşima faciası tekrarlanabilir. Çernobil’deki RBMK tipi reaktör, reaksiyon yavaşlatıcı grafit kullandığı için bomba gibi patlamıştı. İran’daki Buşehr santralı WWR tipi iki gömlekli su soğutma sisteminden oluştuğu için hasar görürse infilak etmek yerine yüzlerce km öteye radyasyon yayabilir.

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FORDO VE NATANZ’DAN FARKLI

En büyük tehlike reaktörün soğutma suyunu sağlayan sistemin olası bombardıman veya sabotaj sonucu dış etkenlerden dolayı devre dışı kalması. İsrail’in İran’da havadan vurmaya devam ettiği Natanz, İsfahan ve Fordo’da nükleer tesislerindeki olası bir kaza Buşehr nükleer santralının yanında çok küçük kalıyor. Üç tesiste zenginleştirilen Uranyum-235 izotopu tetiklenmemiş olduğu için doğadaki ham uranyum madeninden bile daha az radyasyon saçıyor.

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PUTİN VE Şİ İRAN’I KONUŞTU

RUSYA lideri Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İran konusu ve ikili ilişkilerin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptı. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin’in görüşmede, İran nükleer programıyla ilgili meselenin güçle değil, siyasi diplomatik yöntemlerle çözülebileceğini vurguladığını bildirdi. Putin’in İran konusunda kilit rol oynayan liderlerle yaptığı telefon görüşmeleri hakkında Şi’ye bilgi verdiğini aktaran Uşakov, “Putin, Rusya’nın İsrail ile İran arasında gerektiğinde arabuluculuk rolünü üstlenmeye hazır olduğunu teyit etti. Çin lideri de bundan yana olduğunu ve bu tür girişimlerin gerginliği azaltacağını dile getirdi” dedi.