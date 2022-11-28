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Rusya Norveç büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

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#Rusya#Norveç#İHA
Rusya Norveç büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 18:43

Norveç'in Moskova Büyükelçisi Robert Kvile, Norveç’te insansız hava araçları kullanmaktan hapis cezası alan Rus vatandaşı nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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Norveç’te insansız hava aracı (İHA) kullandığı gerekçesiyle bir Rus vatandaşının 90 gün hapis cezasına çarptırılmasının ardından Norveç'in Moskova Büyükelçisi Robert Kvile, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Norveç'in adli makamları tarafından alınan kararlara tepki gösterilerek, "Son aylarda Rus vatandaşlarının insansız hava araçlarının yasa dışı kullanıldığı iddiasıyla gözaltına alınması ve yargılanmasıyla bağlantılı olarak bugün Norveç'in Moskova Büyükelçisi Robert Kvile bakanlık konutuna çağrılarak, bu uygulamanın kabul edilemez olduğu bildirildi. Ruslara yönelik cezaların siyasi amaçlı olduğu, adil ve tarafsız adalet ilkeleriyle hiçbir ilgisinin bulunmadığı kaydedildi" denildi.

Norveç'e uyarılarda da bulunulan açıklamada, "Norveç makamlarının bu tür Rus düşmanı eylemleri ve Rus vatandaşlarına milliyet temelinde yapılan eziyetleri durdurması çağrısında bulunuldu" ifadeleri kullanıldı.

 

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İHA KULLANAN RUS’A 90 GÜN HAPİS

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırı sonrası Norveç, güvenlik gerekçesiyle Rus vatandaşlarının ülke sınırları içerisinde insansız hava aracı kullanımını yasaklamış ve yasağı delen bazı Rus vatandaşları gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz hafta izinsiz çekim yapmaktan gözaltına alınan 34 yaşındaki bir Rus vatandaşı ise 90 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

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#Rusya#Norveç#İHA

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