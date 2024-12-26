Rusya Noel’de Ukrayna’yı vurdu: Füze ve dron yağdırdı

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Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş Hıristiyan aleminin Noel bayramında ateşkes yerine Rusya’nın büyük hava saldırısıyla devam etti. Noel gecesi Rus ordusunun üç koldan gerçekleştirdiği onlarca balistik füze ve kamikaze dron saldırısı neticesinde Ukrayna’nın ikinci büyük şehri Harkiv tamamen elektriksiz ve susuz kaldı. Başkent Kiev halkı ise Noel gecesini sığınak olarak kullanılan metro istasyonlarında geçirdi. Rusya’nın Ukrayna topraklarına fırlattığı güdümlü füzelerden biri komşu ülke Moldova hava sahasından geçiş yaparak bölgedeki sivil havacılığa tehdit oluşturdu.

GECE BOYU SÜRDÜ

Rusya tarafından Ukrayna’ya yönelik düzenlenen Noel saldırısı salı gecesi başlayarak dün sabaha kadar devam etti. Böylece üçüncü yılına yaklaşan savaşta gece atılan füzeler dördüncü en büyük hava saldırısı olarak kayda geçmiş oldu. Rusya ordu komutasının ise önceki benzer saldırılardan farklı olarak sessizliğini bozarak “Evet. Biz vuruyoruz. Hedefimiz Ukrayna alt yapısı” ifadesini kullanması dikkat çekti.

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TÜM FÜZELER DEVREDE

Ukrayna’nın tüm sathına yönelik gerçekleştirilen füze saldırısında karadan karaya atılan “İskender” balistik füzeleri. Havadan karaya atılan “Kinjal”, “Kalibar”, “X-101” ve X-55 seyir füzeleri kullanıldı. Füzeler yanı sıra bomba yüklü 193 “Şahed” tipi kamikaze dron da devreye girdi. Rusların düzenlediği geniş çaplı hava saldırısında Kirovograd bölgesindeki “Kremençuk” hidroelektrik santralı, Vinitsa bölgesindeki “Ladıjskaya” termik santralıyla İvano-Franko bölgesindeki “Buştinsk” termik santralI ciddi hasar aldı.

ZELENSKİ ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Elektrik üretim tesislerinin yanı sıra trafo merkezleri de ülke çapında hedef alındı. Özellikle Harkiv şehrinde merkezi ısıtma santralının isabet almasıyla 1.5 milyon nüfuslu şehirde kaloriferler sabaha karşı buz kesti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski sosyal medyadan sert tepki göstererek “Putin bugün özen ve itinayla Noel gecesine hazırlanarak üzerimize füze ve dronlar gönderdi. Bundan daha insanlık dışı davranış olamaz. Ama bizim direnişimizi kıramayacak” dedi. Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ise Rus füzesinin hava sahasını ihlal etmesiyle ilgili “Moldova bu davranışı kınıyor ve Ukrayna’nın yanında yer aldığını ilan ediyoruz” dedi.