Rusya neden bu kadar çok tank kaybetti

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RUSYA’nın işgalin başlangıcından beri 460 tank, en az 2000 zırhlı araç kaybettiği hesaplanıyor. Uzmanlar, Javelin ve insansız hava araçlarının (İHA) tanklara karşı başarısının yanı sıra Rus taktiklerinin de hatalı olduğu görüşünde.

TANKSAVAR ETKİSİ

- BBC’de yer alan analizde St. Andrews Üniversitesi’nden savunma uzmanı Prof. Phillips O’Brien, Rusya için “Harika sağ kroşesi olan fakat çenesi camdan bir boksör” benzetmesi yaptı. Rusya’nın harekâtın başında sahada 2700 tankı olduğu biliniyor.

- Rus tank kayıplarının en önemli nedeni, İngiliz-İsveç yapımı NLAW ile ABD yapımı Javelin tanksavar silahlarının Ukrayna ordusuna düzenli olarak temin edilmesi oldu. Bu silahlar Rus tanklarının zırhlarının en zayıf olduğu top kısımlarının üstünde infilak ettiriliyor.

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SİHA’LARIN GÜCÜ

- Ayrıca Ukrayna ordusunun elindeki SİHA’lar da Rus zırhlı birliklerine karşı çok etkili oldu. ABD, patlayıcı yüklü 100 adet “Switchblade” anti-tank dronunu da Ukrayna’ya gönderdi.

- Bu silahlar dışında kayıplarda Rus taktiklerinin de rolü var. Uzmanlara göre Rusya’nın zırhlı birliklerine az sayıda piyade eşlik ediyor. Bu yüzden tanksavar saldırılarına piyade müdahalesi zayıf kalıyor.

HAVA KORUMASI YOK

- Bir başka problem de Rus tanklarına, hava desteğinin azlığı. Rus zırhlı birlikleri ilerlerken, yakın hava korumasından çoğu kez mahrum kalıyor.

- Son olarak lojistik sorunlar kayıpları arttırıyor. Özellikle yakıt teminindeki sorunlardan ötürü tank ve zırhlı araçlar yollarda kalınca personeli tarafından terk ediliyor.