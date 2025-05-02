Rusya, NATO ile savaşa mı hazırlanıyor? İşte 4 işareti...

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Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş Avrupa'nın gündemindeki yerini korurken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO ile olası bir çatışma için sessizce zemin hazırladığı iddia edildi.

ABD merkezli NewsWeek dergisinin haberine göre, Rusya, Batı'yı karşı gizli operasyonlarını yoğunlaştırarak sınır hattı boyunca asker sayısını arttırmaya ve askeri harcamalarında rekor seviyelere ulaştırmaya başladı.

NATO Askeri Komitesi Başkanı ve Hollanda Kraliyet Donanması Amirali Rob Bauer, Ocak ayında Brüksel'de yaptığı açıklamada NATO'nun “beklenmeyeni beklemesi” ve bir Rus saldırısına karşı hazırlıklı olması gerektiğini söylemişti.

Geçtiğimiz haftalarda istihbarat ve askeri yetkililer, NATO üyesi ülkelerin Rusya ile olası bir çatışmaya hazır olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

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İşte Rusya'nın NATO ile savaşa hazırlanıyor olabileceğine dair dört işaret.

ASKERİ HAREKETLİLİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Wall Street Journal'de (WSJ) yer alan habere göre, Finlandiya ve Norveç sınırındaki Rus askeri varlığı, NATO ile çatışma ihtimaline karşı hazırlıklarını yoğunlaştırıldı.

Kremlin, Finlandiya sınırının yaklaşık 160 kilometre doğusundaki Petrozavodsk kentinde on binlerce askeri deneyleyebilme kapasitesine sahip olacak ordu karargahı kurmayı planlıyor. Ukrayna'daki savaş bittikten sonra birlikler bu karargaha konuşlandırılacak.

WSJ'ye konuşan uzmanlar, Finlandiya sınırına yapılan yığınağın Rusya lideri Putin'in NATO ile olası bir çatışmaya yönelik geniş çaplı hazırlıklarının bir parçası olduğunu belirtti.

Moskova merkezli bir savunma düşünce kuruluşu olan Stratejiler ve Teknolojiler Analizi Merkezi'nin direktörü Ruslan Pukhov, "Askerler, Ukrayna'dan döndükten sonra sınırın ötesindeki düşman olarak görülen ülkelere odaklanmış olacaklar. Son 10 yıla baktığımızda NATO ile bir çatışma bekliyoruz" dedi.

Londra merkezli Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü (RUSI) düşünce kuruluşu araştırmacısı Edward Arnold, NewsWeek dergisine yaptığı açıklamada, Rusya'nın yeni ürettiği askeri teçhizatları Ukrayna'ya konuşlandırmaktan vazgeçmeye başladığını söyledi.

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Arnold, yeni üretilen askeri teçhizatların Baltıklar ve İskandinavya sınırındaki bölgelere gönderildiğine dair işaretler olduğunu ifade etti.

Bu durumu değerlendiren Arnold, "Rusya'nın bu faaliyeti, askeri anlamda dengeleme politikası olduğunu ve Rusya'nın şimdiden Ukrayna'nın ötesine bakmaya başladığını gösteriyor" dedi.

ALMANYA, LİTVANYA VE DANİMARKA İSTİHBARATLARI UYARDI

Alman istihbaratı, Rusya'nın düşüncesinin Ukrayna'nın ötesine geçtiği ve Putin'in NATO ile bir çatışmaya hazırlandığı uyarısında bulundu.

Alman istihbaratı tarafından yayınlanan rapora göre, Rusya 2030 yılına kadar “büyük ölçekli bir konvansiyonel savaşa” tamamen hazır hale gelebilir.

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Raporda, "Rusya, Batı ile sistemik bir çatışma içinde görüyor ve emperyalist hedeflerini askeri güç yoluyla uygulamaya hazır” denildi.

Litvanya istihbarat servisi, "Moskova yönetimi henüz NATO'ya karşı geniş çaplı saldırı başlatmaya hazır olmasa da, sınır bir askeri operasyon ile NATO'yu test etmeye çalışabileceği" değerlendirmesi yaptı.

Danimarka istihbaratı ise, Rusya'nın önümüzdeki beş yıl içinde Avrupa'da “geniş çaplı bir savaş” başlatmaya hazır olabileceği uyarısı yaptı.

İstihbarat servisi, "Rusya, hali hazırda ülkemize yönelik saldırı tehdidi üretmese de önümüzdeki yıllarda Rusya tehdidinin artması muhtemeldir" dedi.

ASKERİ HARCAMALARDA REKOR ARTIŞ

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Rusya'nın askeri harcamaları rekor hızla artıyor. Rusya'nın asekeri harcamalarının, 2025 yılında GSYH'sinin yüzde 6'sından fazlasına denk gelen 120 milyar Euro'ya ulaşması bekleniyor.

Ukrayna'daki savaştan önce Rusya'nın askeri harcamaları GSYH'sinin yüzde 3.6'lık orana denk geliyordu.

Alman Bild gazetesinin Rusya'da yayınlanan baskısına göre, Rus ordusundaki asker sayısı, 1.5 milyon kişiye ulaşacak ve Rusya'nın sınır hattı boyunca konuşlandırdığı silah ve teçhizat hacmi yüzde 30 ila 50 oranaında artacak.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün Şubat ayında yayınladığı raporda, Rusya'nın askeri harcamalarının Avrupa'yı geride bıraktığı vurgulandı.

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CASUSLUK VE SABOTAJ FAALİYETLERİ

Batılı ülkeler, önemli denizaltı iletişim kablolarının yakınında artan Rus askeri faaliyetleri konusunda alarm duruma geçti.

NATO üyesi ülkeler arasında, Rusya'nın küresel iletişim sistemleri için hayati önem taşıyan denizaltı kablolarını ve kritik altyapılarını hedef alabileceğine dair korkular tavan yaptı.

Rus sabotajı korkusuna, bir Rus kargo gemisinin Pasifik'teki denizaltı iletişim kabloları üzerinde dolaşması neden olurken olası bir denizaltı kabloları saldırısı Batı ekonomisini büyük zarar uğratabilir.

Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Andrey Kelin, ülkesinin İngiltere çevresindeki denizlerde nükleer denizaltıları takip ettiğine dair basında çıkan haberleri yalanlamayı reddetti.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi, Mart ayında yayınladığı raporda, Rusya'nın Avrupa'daki Avrupa ve ABD hedeflerine karşı giderek artan sabotaj ve yıkım kampanyası yürüttüğü belirtildi.

Raporda, Rusya merkezli sabotajların sayısının 2022 ve 20223 yılları arasında 4 katına çıktığı, 2023-2024 yılları arasında da yaklaşık 3 katına çıktığı vurgulandı.

Raporda “Veriler, Rusya'nın ABD ve Avrupa için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve Devlet Başkanı Vladimir Putin de dâhil olmak üzere Rus hükümetine güvenilemeyeceğini gösteriyor” denildi.

NATO NASIL KARŞILIK VERİYOR?

NATO üyesi ülkeler Avrupa'nın kolektif güvenliği konusunda endişelerini dile getirdi. ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyesi Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını önemli ölçüde arttırmaları çağrısında bulundu.

Avrupa Komisyonu, ek savunma harcamaları için yaklaış 800 milyar Euro'luk fonun serbest bırakılması önerdi.

Litvanya, Rusya sınırına yakın "ejderha dişleri" olarak bilinen köprüye tanksavar konuşlandırırken aynı zamanda beton dökerek savunmasını güçlendirdi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Moskova'nın NATO üyelerinden herhangi birine saldırması halinde "yıkıcı" bir karşılık alacağı konusunda uyarmıştı.