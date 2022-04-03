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Rusya Müzakere Heyeti Başkanı Medinskiy: Müzakereler yarın devam edecek

#Rusya#Ukrayna#Dünya
Rusya Müzakere Heyeti Başkanı Medinskiy: Müzakereler yarın devam edecek

Rusya ile Ukrayna arasında süren görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, müzakerelerin yarın devam edeceğini belirterek, “Ukrayna tarafı tarafsızlık ve nükleer olmayan statüsü gibi konulara olan yaklaşımlarında daha gerçekçi hale geldi ancak anlaşma taslağı henüz sunulmadı” dedi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar sonrasında her iki ülke tarafından oluşturulan heyetler, ülkede barış ve ateşkes konularını tartışmaya devam ediyor. Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, Ukrayna ile süren müzakerelerin yarın devam edeceğini belirterek, “Ukrayna tarafı tarafsızlık ve nükleer olmayan statüsü gibi konulara olan yaklaşımlarında daha gerçekçi hale geldi ancak anlaşma taslağı henüz sunulmadı” dedi.

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Ukraynalı müzakereci David Arakhamia'nın, Rusya'nın Kırım haricinde Ukrayna'nın tüm tutumlarını kabul ettiğine dair sözlerine yanıt veren Heyet Başkanı Medinskiy, “Aslında üzerinde anlaşmaya varılan konular olan Ukrayna'nın tarafsız, nükleer olmayan statüsü, üslere yabancı birliklerin ve herhangi bir saldırı silahının konuşlandırılmasının reddedilmesi, kitle imha silahlarının geliştirilmesi ve üretilmesi, sadece Rusya dahil garantör devletlerin izniyle yabancı uçakların katılımıyla tatbikatlar yapma konularıdır. Yani İstanbul'da kabul edilen anlaşmalar Rusya'nın 2014'ten beri sürekli talep ettiği şeylerdir. Tekrar ediyorum, Rusya'nın Kırım ve Donbass hakkındaki tutumu değişmedi” dedi.

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Ayrıca taraflar arasında uzlaşılan maddeler ile ilgili müzakere heyetleri arasındaki anlaşma metninin hazırlanmaya devam edildiğini belirten Medinskiy, “Uzmanlar ve heyetler düzeyinde anlaşma metni üzerindeki çalışmalar 1-2 Nisan tarihlerinde yapıldı. Bu çalışmalara yarın da devam edilecek” ifadelerini kullandı.

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#Rusya#Ukrayna#Dünya

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