Rusya Münih Güvenlik Konferansı’na katılmadı

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MSK’ya son kez başkanlık eden Almanya’nın eski Washington Büyükelçisi Wolfgang Ischinger, Ukrayna krizinin uluslararası bir krize dönüşebileceği tehlikesine dikkat çekerek “Bu son 14 yılın en önemli konferansı” dedi. Açılışta kısa bir konuşma yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise olası bir saldırının felaket anlamına geleceğini vurgulayarak “Durum Soğuk Savaş dönemindekinden daha tehdit edici” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya, 1991 yılından bu yana sürekli katıldığı konferansa bu yıl düşük seviyede dahi temsilci göndermedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü kararı Mariya Zaharova, “Her geçen yıl Münih Güvenlik Konferansı biraz daha Batı’nın kürsüsü haline geliyor. Rusya’nın katılımı anlamsız hale gelmiştir” ifadesiyle izah etti. Ischinger, “Rusya’ya da söz hakkı tanıyoruz. Rusya’nın bu fırsatı kaçırması talihsizlik” dedi.