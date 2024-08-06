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Rusya, Moldovalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

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#Rusya#Moldova#Diplomat
Rusya, Moldovalı diplomatı istenmeyen kişi ilan etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 17:45

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Moldova'nın geçen hafta bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldığı anımsatıldı.

Kişinev'in Rusya'ya karşı "dostça olmayan" adım atmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, bu nedenle Moldova'nın Moskova Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Aleksandru Ketraru'nun Bakanlığa çağrıldığı aktarıldı.
Açıklamada, "Moldova yönetiminin 1 Ağustos'ta herhangi bir gerekçe göstermeden aldığı karara karşı önlem olarak Ketraru'ya, Moldova'nın Moskova Büyükelçiliğindeki çalışanın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğine dair nota verildi." ifadelerine yer verildi.

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#Rusya#Moldova#Diplomat

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