Rusya Meclis Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler

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Rusya Parlamentosu üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Türkiye ile Rusya arasındaki çok yönlü işbirliğinin her iki ülke halkının hayrına olduğunu söyledi.

Matviyenko, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile TBMM'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kurtulmuş'a davet için "en kalbi duygularla" teşekkürlerini sunan Matviyenko, Türkiye'de samimi bir misafirperverlik gördüklerini dile getirdi.

Matviyenko, Kurtulmuş'un Moskova'ya yaptığı resmi ziyarete değinerek, bu ziyarette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü de hatırlattı.

Kurtulmuş'un Rusya ziyaretinde parlamentolar arası diyaloğun daha faal hale getirilmesi hususunda anlaşıldığını belirten Matviyenko, bugün de hem iki ülke arasındaki hem de bölgesel konuların verimli şekilde ele alındığını bildirdi.

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Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Kurtulmuş ile "hassas" konuları görüştüklerine dikkati çekerek, sorunların çözümünün konuşulduğuna işaret etti.

Diyaloğun önemine atıfta bulunan Matviyenko, böylelikle iki ülke ilişkisinin adım adım ilerlemeye devam edeceği mesajını verdi.

TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ

Matviyenko, "İki ülke arasında çok yönlü işbirliğimiz var. Bu işbirliği her iki ülke halkının da hayrınadır." dedi.

İlişkilerin farklı seviyeye taşınması hususunda hemfikir olunduğunu söyleyen Matviyenko, çalışmaların karşılıklı çıkar, saygı ve çıkar dengesi gibi ilkeler üzerinde kurulması gerektiğini aktardı. Matviyenko, bunların ilişkilerdeki temel ilkeler olduğunun altını çizerek, uluslararası alandaki değişimlere değindi.

Türkiye ile Rusya arasındaki parlamentolar arası diyaloğun öneminin arttığını vurgulayan Matviyenko, iki ülkede de meclislerin önemli rol oynadığını dile getirdi.

Matviyenko, bugün güvenlik de dahil olmak üzere ikili ilişkilerin tüm alanlarının görüşüldüğünü belirterek, iki ülkenin ticaret hacminin arttığını ve alanların genişlediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin'in ticaret hacmi hedefi koyduğunu hatırlatan Matviyenko, iki ülkenin ticareti yerel paralarla yapabileceğini, ödemeler hususunda da alternatif mekanizmalar üretilebileceğini kaydetti.

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İki ülkenin bazı alanlardaki işbirliğinde stratejik seviyeye ulaştığını aktaran Matviyenko, buna enerji alanını örnek verdi.

Matviyenko, Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki çalışmaları anlatarak, bunu iki ülkenin ticari ve ekonomik alanındaki işbirliğinin "bariz örneği" olarak nitelendirdi.

"TÜRKİYE, UKRAYNA'DA BARIŞÇIL ÇÖZÜMDEN YANA"

Erdoğan ile Putin'in yoğun diyaloğa sahip olduğuna vurgu yapan Matviyenko, bunun zor durumlarda bile çözüm bulabilmenin örneğini verdiğini söyledi.

Matviyenko, iki liderin geçen seneki görüşmelerine atıfta bulunarak, parlamentoların da bu diyaloğa gerekli desteği sağlaması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki politikasına ilişkin Matviyenko, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye yönetimine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Onlar, Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözümünden yanalar. Bunun için ciddi adımlar atılıyor." diye konuştu.

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Matviyenko, 2022'de Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan görüşmelere değinerek, burada hemen hemen anlaşmanın sağlandığını ancak Ukrayna'nın geri adım attığını savundu.

Bugün İstanbul'da Rus ve ABD'li yetkililerin görüşmelerinin içeriğine yönelik bilgiler veren Matviyenko, bu toplantı sonrasında "medeni bir diyaloğa" dönülmesini umut ettiğini dile getirdi.

Valentina Matviyenko, ABD'de Joe Biden yönetiminin "ilişkileri neredeyse yerle bir ettiği" mesajını verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un pazartesi günü Ankara'da gerçekleştirdiği temaslarını hatırlatan Matviyenko, Türkiye ile Rusya arasındaki temasların son derece yoğun olduğunu kaydetti.

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RUSYA'NIN ORTA DOĞU POLİTİKASI

Matviyenko, iki ülke yetkililerinin sürekli görüştüğünü, mevcut hassas konuların çözümü için çalışıldığını vurguladı.

Rusya'nın, Türkiye gibi Orta Doğu'ya barışın gelmesi için Filistin meselesinde iki devletli çözümü savunduğuna işaret eden Matviyenko, Suriye konusunda ise Şam'daki yeni hükümetin zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

Valentina Matviyenko, Moskova'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasından yana olduğunu, yeni hükümetle diyaloglarının devam ettiğini söyledi. Matviyenko, Suriye konusunda Türk yetkililerle görüşmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.