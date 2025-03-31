Rusya masaya değil cepheye odaklanacak... Ukrayna büyük bir saldırı bekliyor

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UKRAYNA’da ordu yetkilileri ve askeri analistler Rus güçlerinin önümüzdeki haftalarda geniş çaplı bir saldırı harekâtına başlayabileceğini bildirdi. ABD’de Donald Trump yönetiminin göreve gelmesinin ardından Rusya ve Ukrayna arasında dolaylı iletişim kanalları kurularak savaşı bitirmeye yönelik bir süreç başlatılsa da olası ateşkes anlaşması etrafındaki birçok konu karşılıklı beklenti farkları nedeniyle çıkmaza girmiş gibi görünüyor. Associated Press’in haberine göre uzmanlar ve askeri yetkililer Rusya’nın müzakere sürecindeki pozisyonunu güçlendirmek için sahada bir atılım yapmayı deneyeceği görüşünde.

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TÜM HAT BOYU SALDIRI

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski de geçen haftaiçi yaptığı bir açıklamada, Rusya’nın Sumi, Harkiv ve Zaporojye bölgelerinde bir saldırıya hazırlandığına dair istihbaratları olduğunu söylemişti. Ukraynalı askeri yetkililer de yaklaşık bir yıldır cephedeki inisiyatifi eline almış olan Rusya’nın bin kilometrelik cephe hattında çok yönlü bir saldırı düzenleyeceğini belirtiyor. Analistler, Rus ordusunun tüm cephe hattında altı ila dokuz ay sürecek bir saldırıya hazırlandığını söylüyor. Son dönemde Donetsk ve Zaporojye başta olmak üzere bazı bölgelerde çatışmaların şiddetlenmesinin de Rusya’nın büyük bir saldırıya başlamadan önce taktiksel pozisyonunu güçlendirme isteğiyle bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

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MASAYI CEPHE BELİRLESİN

Rus ordusunun burada elde edeceği olası bir başarı, Moskova’nın müzakere sürecini kendi istekleri doğrultusunda şekillendirebilmek amacıyla görüşmeleri ertelemesine neden olabilir. Nitekim Rus lideri Vladimir Putin’in son dönemdeki açıklamaları da müzakere sürecini cephe stratejisiyle yürütmek isteyeceğine işaret ediyor. Geçen perşembe günü Murmansk’taki bir forumda konuşan Putin, Rus askerlerinin her gün ilerlediğini belirterek “cephede stratejik inisiyatifin tamamen Rus ordusunda” olduğunu söylemişti.

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İKİ STRATEJİK NOKTA

Ukraynalı askerlerin aktardığına göre Donetsk cephesinin stratejik önemdeki Pokrovsk kentini alma ve Zaporojye kent merkezine yönelik bir ilerleme girişimi olası saldırının kilit noktalarını teşkil edebilir. Rusya’nın Pokrovsk bölgesinde yoğun keşif operasyonları düzenlediğini belirten Ukraynalı askerler, Zaporojye yolu üzerindeki Orikhiv’in batısında da yeni saldırılar başlatıldığını aktarıyor.

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HARKİV’DE ASKERİ HASTANE VURULDU... UKRAYNA GENELKURMAYI: RUSYA SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ

RUS ordusu cephe hattının gerisinde hava saldırılarını devam ettirirken, Harkiv kentine önceki gece boyunca yapılan altı hava saldırısının ardından Kiev yönetimi Moskova’yı savaş suçu işlemekle itham etti. Harkiv’deki bir askeri hastanenin vurulması sonrası Ukrayna Genelkurmayı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın hastaneyi “bilerek hedef aldığı” belirtildi. Saldırıyla ilgili delillerin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne iletileceği belirtilen açıklamada hastanedeki tıbbi merkezlerden biri ve yakınlardaki bir konutun hasar aldığı belirtildi. Harkiv’e yönelik diğer saldırılarda ise bir alışveriş merkezi ile apartmanlar isabet aldı. Saldırılarda en az 2 kişi öldü, 30 kişi ise yaralandı.

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