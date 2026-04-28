Rusya, Mali'deki çatışmalara dahil oldu: 'Kayıplar var'

Haberin Devamı

Borisenko, Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, Mali'deki duruma değindi.

Mali'de 25 Nisan'da çatışmaların başladığına dikkati çeken Borisenko, bu çatışmalarda, Rus Afrika Kolordusu'nun kayıplar verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mali'de El Kaide ve Tuareg ayrılıkçıları ile bağlantılı terör grupları, koordineli şekilde saldırılar başlattı. Bu gruplar, ülkenin birçok yerinde Mali Silahlı Kuvvetlerine ve Afrika Kolordusu birliklerine saldırı düzenledi. Sonuç olarak bizim tarafta da kayıplar var."

Borisenko, Mali'nin kuzeyinde bulunan Kidal kentinin isyancılar tarafından ele geçirildiğini söyledi.

Haberin Devamı

MALİ'DE DARBE GİRİŞİMİ

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mali'de yasa dışı Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim (JNIM) ile Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) adlı silahlı grupların, silahlı darbe girişiminde bulunduğu" belirtildi.

Mali'nin başkenti Bamako ile Sevare, Gao ve Kidal şehirlerinin aynı anda saldırılara maruz kaldığı kaydedilen açıklamada, "Militanların sayısı yaklaşık 12 bin kişiydi. Bunların hazırlığı, Ukraynalı ve Avrupalı paralı eğitmenler tarafından yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Saldırı esnasında, Savunma Bakanı Sadio Camara’nın hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı Afrika Kolordusu'nun Mali'deki darbe girişimini engellediği ifade edildi.

Açıklamada, "Çatışmalar sırasında düşman, 2 bin kişi, 102 araç, 2 bombalı araç, 152 motosiklet, 7 havan topu kaybetti. Afrika Kolordusu ve Mali Silahlı Kuvvetler birlikleri, ülke yönetiminin kararıyla Kidal şehrindeki dayanak noktasını terk etti. Mali'deki durum zor. Afrika Kolordusu, verilen görevleri yerine getirmeye devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

Haberin Devamı

ÇOK SAYIDA NOKTAYA KOORDİNELİ SALDIRILAR

25 Nisan sabahı erken saatlerde Mali’de, Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim (JNIM) ile Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) adlı silahlı gruplar ortak koordineli saldırılar başlatmıştı.

Başkent Bamako'da Kati askeri üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ile Kidal, Gao ve Sevare başta olmak üzere birçok şehirden yoğun silah sesleri duyulmuş, patlamalar ve çatışmalar başlamıştı.

Savunma Bakanı Sadio Camara'nın Kati'deki evine bombalı intihar saldırısı düzenlenmiş ve saldırıda yaralanan Camara kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

FLA, ülkenin kuzeyindeki Kidal şehrinin tam kontrolünü ele geçirdiğini ve Rus Afrika Kolordusu'na bağlı paralı askerler ile Malili askerlerin varılan anlaşma uyarınca şehirden ayrıldığını kaydetmişti.

Haberin Devamı

Mali ordusu, saldırıların ardından başlattığı süpürme operasyonu kapsamında, Koulikoro bölgesinde düzenlenen hava operasyonunda 100’den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Mali'deki durumun en kısa zamanda barışçıl ve istikrarlı şekilde normale dönmesinin önemli olduğunu söylemişti.