×
Dünya Haberleri

Rusya maden vurdu: Yüzlerce işçi göçük altında kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#Maden
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2025 17:15

Rusya, Ukrayna'da kömür madenini hedef aldı. Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk şehrinde Ukrayna'nın en büyük enerji şirketi DTEK'e ait bir kömür madenine düzenlenen saldırıda 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı ve 146 işçi toprak atında mahsur kaldı.

DTEK tarafından yapılan açıklamada, "Saldırı, işletmenin binalarına ve ekipmanlarına zarar verdi, bu da elektrik kesintisine yol açtı. O sırada 146 madenci yer altındaydı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor" denildi.

Ukrayna Serbest Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Mykhailo Volynets ise madencilerin tamamının kurtarıldığını söyledi.

