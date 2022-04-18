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Rusya Lviv'i hedef aldı: Ölü ve yaralılar var

#Lviv#Ukrayna#Rusya
Rusya Lvivi hedef aldı: Ölü ve yaralılar var

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Ukrayna'nın Lviv kentinde 5 büyük patlama yaşandı. Lviv valisi Rus saldırısı nedeniyle 6 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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Ukrayna'nın batısında bulunan Lviv kenti Rus füzelerinin hedefi oldu. AFP'de yer alan habere göre, kentte 5 patlama yaşandı.

Lviv Valisi Maksym Kozytsky sosyal medyadan yaptığı açıklamada, saldırı nedeniyle 6 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Vali açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Şu anda altı kişinin öldüğünü ve sekiz kişinin yaralandığını doğrulayabiliyoruz. Kurbanlar arasında bir çocuk da var.'

Kozytsky kentte yangınların hala devam ettiğini ve ekiplerin bu bölgelere müdahale ettiğini de sözlerine ekledi.

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#Lviv#Ukrayna#Rusya

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