Rusya liderlerine ömür boyu dokunulmazlık

Şu an sadece, bir dönem Rusya Devlet Başkanlığı görevini yürütmüş olan Dimtri Medvedev’i kapsayan yasadan, görevi bıraktığında Vladimir Putin ve yakınları da yararlanabilecek. Rusya’da geçtiğimiz yaz gerçekleşen anayasa değişikliği referandumu sayesinde hazırlanan dokunulmazlık yasası, Rusya’da görevi sona eren liderleri bir bakıma hukuk ve adalet sistemi dışına çıkartıyor.

AİLEYE DE KORUMA

Yasaya göre görevden ayrılan lider ömür boyu senatör oluyor. Buna göre, eski liderler tutuklanamıyor, üstü ve ikametgâhı aranamıyor, hakkında dava açılamıyor, trafik cezası kesilemiyor, taşınmaz varlıklarına el konamıyor, kullandığı araç elinden alınamıyor. Bu güvenceler eski liderin eşi ve çocukları gibi birinci derece yakınlarını da kapsıyor.

KALDIRILMASI ÇOK ZOR

Dokunulmazlığın kaldırılması ise son derece zor bir prosedüre sahip. Bunun için önce Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın, üçte iki çoğunlukla eski lideri vatana ihanetle suçlaması, Anayasa Mahkemesi’nin de bu yönde hüküm vermesi gerekiyor. Son olarak parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin yine üçte iki oyla bu hükmü kabul etmesi gerekiyor. Üstelik tüm bu sürecin üç ay içinde tamamlanması gerekiyor.