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Rusya liderinden SİHA teyakkuzu

#Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin#SİHA#Teyakkuz
Rusya liderinden SİHA teyakkuzu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri sanayi temsilcileriyle ordu kurmayları ile Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile ilgili 6 saat süren bir toplantı yaptı.

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Putin, “Son dönemde Rusya sınırları yakınında insansız hava araçları sıkça görülmeye başladı. Biz bunları yakından takip ediyoruz. Ülkemizin güvenliğini düşündüğümüzde bu durum küçümsenmeyecek bir tehdit halini alıyor.

Sizleri İHA ile SİHA tehditlerini bertaraf etme konusunda hangi noktaya geldiğimizi belirlemek için topladım” dedi. Rusya lideri, “Günümüzde 2 bin civarında farklı model ve ebatta İHA ile SİHA’mız var. Askeri sanayi bu tür araçların nitelikleri üzerinde daha yoğun çalışmalar yapmalı” diye de ekledi.

Rusya liderinden SİHA teyakkuzu

RUS BASINININ YORUM

Rusya’nın önde gelen Kommersant gazetesi ise Putin’in bu konuyu masaya yatırmasına Ukrayna’nın yol açtığını yazdı. Kiev yönetiminin ekim sonunda Donbas cephesinde Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA aracını ilk defa kullanmış olmasına işaret eden gazete, “Ukrayna’ya ait insansız hava aracının Donbas’a ilk bombayı atması Putin’i harekete geçirdi. Rusya’nın eski Sovyet coğrafyasında başlıca silah tedarikçi statüsü darbe alıyor” yorumuna yer verdi.

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#Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin#SİHA#Teyakkuz

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