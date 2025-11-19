Rusya lideri Putin, Çin Başbakanı Li ile görüştü

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün başkent Moskova’da Çin Başbakanı Li Qiang ile görüştü. Putin görüşmede, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in güçlü rehberliğinde 15’inci Beş Yıllık Plan’da belirlenen hedeflerine ulaşılacağına, daha büyük ekonomik ve sosyal ilerlemelerin kaydedileceğine inandığını belirtti.

Yeni dönemde Rusya-Çin stratejik ortaklık ilişkilerinin tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını vurgulayan Putin, Çin ile üst düzey temasları yoğunlaştırmaya, ekonomi, ticaret, enerji, tarım ile altyapı gibi alanlarda iş birliğini genişletmeye ve halklar arasındaki teması artırmaya hazır olduklarını kaydetti.

Putin ayrıca bölgede ve dünyada barış ile istikrarı korumak ve ortak kalkınmayı teşvik etmek amacıyla Çin ile Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS gibi çok taraflı platformlarda eş güdüm ile koordinasyonu daha da pekiştireceklerinin altını çizdi.

STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

Çin Başbakanı Li Qiang ise görüşmede, iki ülke liderinin rehberliğinde yeni dönemde Çin-Rusya stratejik ortaklık ilişkilerinin hızla geliştiğini hatırlattı. Bu yıl Şi ile Putin arasında gerçekleşen iki görüşmenin ilişkilerin gelişmesine yön verdiğine dikkati çeken Li, Rusya ile kalkınma stratejilerindeki uyumu güçlendirmeye ve çeşitli alanlarda iş birliğini derinleştirerek daha fazla sonuç elde etmeye istekli olduklarını dile getirdi.

Li, iki toplum arasında karşılıklı anlayışı teşvik etmek ve halklar arası bağları sağlamlaştırmak amacıyla vize muafiyeti gibi politikaların daha iyi bir şekilde hayata geçirilmesinin önemine de değindi.