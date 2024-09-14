Rusya Kursk’ta harekete geçti

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Rus ordusu, Ukrayna birliklerinin ağustos ayı başında sürpriz bir sınır ötesi saldırıyla bir kısmını işgal ettiği Kursk bölgesini geri almak için harekete geçti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki Zaporijya cephesinden 50 bin kadar askeri buraya sevk etme kararı alırken, Afrika’dan dönen paramiliter Wagner örgütü savaşçıları da Kursk bölgesine nakledildi. Son 48 saatte hava desteğiyle yürütülen karşı saldırıda 10 köyü geri aldığını açıklayan Rus tarafı, Ukrayna’nın günde ortalama 300 asker kaybı yaşadığını öne sürdü.

Öte yandan Ukrayna ordusu, Rusya’nın Kursk bölgesine düzenlediği operasyonun beklenen etkiyi yaratmamasının ardından ciddi eleştiriler almaya başladı. Kursk operasyonu Batı’da Rusya’nın eline “saldırgan Ukrayna” kozunu verdiği şeklinde algılandığı ve Rusya’nın bu durumu kendi başlattığı savaşı haklı çıkarmak için kullanacağı eleştirilerine maruz kalıyor.

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KREMLİN: TÜRKİYE’YE DARGIN DEĞİLİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna’da düzenlenen “Kırım Platformu” toplantısına ilettiği video mesajında “Kırım uluslararası hukuka göre Ukrayna’nın parçası. Böyle de kalmalı” sözlerine Rusya’dan “Türkiye’ye darılmadık” açıklaması geldi.

Açıklamayı yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Biz Türkiye ile iyi komşuluk ve partnerlik ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Türkiye tarafından Kırım ile ilgili dile getirilen görüş aramızda farklı bakış açılarından sadece birini teşkil ediyor. Rusya defalarca Türk tarafına Rusya’nın Kırım yaklaşımı hakkında bilgi vermiş, pozisyonunu izah etmeye çalışmıştır. İleride Ankara’ya bizim görüşümüzü izah etmeye devam edeceğiz. Günün birinde anlaşılacağımızı umuyoruz” diye konuştu. Rusya’nın Mart 2014’te ilhak ettiği Kırım Yarımadası Türkiye’nin yanı sıra dünyada ezici çoğunlukla hâlâ Ukrayna’nın bir parçası sayılıyor.