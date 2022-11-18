Rusya kritik noktaları vurdu: Ukrayna'da 10 milyon kişiye elektrik verilemeyecek

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Ukrayna elektrik dağıtım şebekesi Ukrenergo'nun CEO'su Volodymyr Kudrytskyi cuma günü Ukrayna devlet televizyonuna verdiği demeçte, “Her zaman en kötüsüne hazırlanmanız gerekir, düşmanın uzun kesintilere neden olmak için genel olarak güç sistemimizi yok etmek istediğini anlıyoruz. Ancak şu anda kesintilerin çok uzun olmamasını sağlamak için planlanmış her şeyi uygulamaya koyuyoruz." dedi. Kudrytskyi, hastaneler ve okullar gibi kritik tesislerdeki elektrik durumunun dengelendiğini de sözlerine ekledi.

10 MİLYON KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALACAK

Bölge valisi Oleh Syniehubov'a göre, kuzeydoğu Kharkiv bölgesinde, gece bombardımanı ve füze saldırıları “kritik altyapıyı” hedef aldı. Yetkili, enkazı temizlemeye çalışırken aralarında enerji şirketi ekipleri ve polis memurlarının da bulunduğu 8 kişinin yaralandığını söyledi. Moskova'nın geçtiğimiz haftalarda Ukrayna'nın enerji ve elektrik tesislerine yönelik saldırıları, Ukrayna halkını elektriksiz bırakarak, korku yaratan Rusya’nın yaklaşan kış ayları için ölümlere davetiye çıkardığı söyleniyor. Rusya'nın iki gün önce 100'den fazla füze ve insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda 10 milyon haneye elektrik sağlanamayacak şekilde tahribat yaratılmıştı.

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Zaporizhzhia Nükleer Santrali'nden Dinyeper Nehri'nin karşısında bulunan Nikopol'da, 40 Rus füzesi çok sayıda yüksek binaya, özel eve, ek binaya ve bir elektrik hattına zarar verdi.

KESİNTİLER ARTACAK

Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo, oluşan hasarın yanı sıra soğuk havanın sistemdeki durumu zorlaştırdığı ve ülke çapında elektrik kesintilerinin uygulandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Daha uzun süreli elektrik kesintilerine hazırlanın. Su stoklayın. Sevdiklerinizle iletişimde kalmak için cihazlarınızı ve taşınabilir şarj aletlerinizi önceden şarj edin." ifadelerine yer verildi.

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