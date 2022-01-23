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Rusya Kovid-19 vakalarında rekor tazeledi

#Rusya#KORONAVİRÜS#KOVİD-19
Rusya Kovid-19 vakalarında rekor tazeledi

Rusya'da son 24 saatte tespit edilen 63 bin 205 yeni Covid-19 vakasıyla yeni bir rekora imza atıldı.

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Rusya'da geçtiğimiz hafta 15 bin civarında olan Covid-19 vakalarında son bir haftada ani artışlar kaydedildi. Rusya Koronavirüs ile Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 63 bin 205 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği ve bununla birlikte toplam vaka sayısının 11 milyon 108 bin 191’e ulaştığı belirtildi. Öte yandan, Rusya'da en çok günlük vaka 17 bin 528 ile başkent Moskova'da ve 9 bin 535 ile St. Petersburg kentinde kaydedildi.

Günlük can kaybı sayılarındaki azalma devam ederken, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 679 kişi hayatını kaybetti. En çok ölüm 73 ile Moskova'da ve 65 ile St. Petersburg kentinde kaydedildi. Böylelikle salgının başından beri Covid-19 kaynaklı can kaybı sayısı da 326 bin 112'ye yükseldi.

Merkez ayrıca, Rusya'nın 85 bölgesinin 64'ünde Omicron mutasyonunun görüldüğünü duyurdu. Yeni vakaların yüzde 51,9'unun Delta Plus, yüzde 48,1'inin ise Omicron mutasyonu olduğu aktarıldı.

Ülkede toplu aşılamaya devam edilirken, Rusya Koronavirüs ile Mücadele Merkezi 81 milyon 981 bin kişinin ilk doz, 78 milyon 59 bin kişinin ise 2'nci doz Covid-19 aşısını yaptırdığını duyurdu.

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#Rusya#KORONAVİRÜS#KOVİD-19

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