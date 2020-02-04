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Haber Giriş: 04.02.2020 - 10:28,Son Güncelleme:/

Rusya, koronavirüs şüphelisi yabancıları ülkeye sokmayacak

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Rusya, koronavirüs şüphelisi yabancıları ülkeye sokmayacak

Rusya, Çin’den dünyaya yayılmaya devam eden koronavirüsüne karşı aldığı yeni önlemle virüs şüphesi taşıyan yabancıları ülkeye sokmama kararı aldı.

Rusya’da koronavirüsü taşıyan 2 kişinin tespit edilmesinin ardından ülkenin yeni hükümeti virüse karşı sert tedbirler almaya başladı.

Rusya’nın yeni Başbakanı Mihail Mişustin, kabinesiyle toplantı gerçekleştirerek alınan önlemleri tartıştı. Ülkede koronavirüsü vakalarıyla karşılaşılması üzerine tedbirleri arttırma yöntemleri görüşülürken, koronavirüsü taşıyan veya virüsü taşıdığından şüphe duyulan yabancı uyruklu kişilerin ülkeye sokulmaması kararlaştırıldı.

Başbakan Mişustin ayrıca Rusya’da koronavirüsünün tehlikeli virüs ve hastalıklar kategorisine alındığını söyledi.

Maske stokları tükendi

Öte yandan Rusya’da çok sayıda Çin vatandaşının bulunması, Rusya’nın Çin ile sınırının bulunması ve toplu ulaşım araçları nedeniyle tedirgin olan Ruslar, maskelere akın etti. Sokağa çıkan hemen hemen herkes maske takarken ülkede maske stokları tükendi. Maske ithalatı için Türk firmalarıyla görüşmelerin başladığı ve Türkiye’den Rusya’ya maske gönderilmeye başlanacağı öğrenildi.

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