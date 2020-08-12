Rusya koronavirüs aşısını bulduğunu açıkladı... Putin ilk aşıyı kızına yaptırdı

Koronavirüsle mücadelede ‘İlk aşıyı kim bulacak’ yarışında Rusya, kendini lider ilan etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Rusya, dünyada COVID-19’a karşı ilk aşıyı geliştiren ve resmen tescil eden ülke oldu. Bu aşı yeterince etkili ve yapıldığı kişilerde uzun süreli bağışıklık sağlıyor. Aşının gerekli tüm klinik deneyleri geçtiğini de vurgulamak isterim” dedi.

YAN ETKİ GÖZLENMEDİ

Aşının geliştirme sürecine ailesinin de doğrudan katkıda bulunduğunu belirten Putin şunları söyledi: “Tescil süreci tamamlanan koronavirüs aşısının deney sürecine kızlarımdan biri de katıldı. Aşının geliştirilmesine katkıda bulundu. İlk aşı yapıldığında o gece ateşi 38 dereceye çıktı. Ancak ertesi gün 37 seviyelerine düştü ve başka yan etki gözlenmedi.” Aşıyı, Rus liderin hangi kızının denemiş olabileceği merak konusu oldu. Rus basını, 2019’da 634 milyon dolar yatırımla kurulan “Nomeko” adlı biyolojik araştırmalar ve ilaç şirketinin önde gelen hissedarı olan, Putin’in büyük kızı Maria Vorontsova’nın aşıyı denemiş olabileceğini yazdı.

ADI SPUTNİK-V

Rusya Biyolojik Araştırmalar Gamalei Enstitüsü ile Rusya Savunma Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucu geliştirilen aşıya “Sputnik-V” adı verildi. Aşının iki aşamalı uygulamasının 2 yıla kadar bağışıklık sağladığı bildirildi. Rusya’da toplu aşılama işlemlerinin ekim ayında başlaması planlanıyor.koronavirüsle mücadelede ‘İlk aşıyı kim bulacak’ yarışında Rusya, kendini lider ilan etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Rusya, dünyada COVID-19’a karşı ilk aşıyı geliştiren ve resmen tescil eden ülke oldu. Bu aşı yeterince etkili ve yapıldığı kişilerde uzun süreli bağışıklık sağlıyor. Aşının gerekli tüm klinik deneyleri geçtiğini de vurgulamak isterim” dedi.

İKİ KIZI VAR

Putin’in iki kızı var. Maria Vorontsova (solda) ile Katerina Tikhonova. Aşıyı hangi kızının denediğini Rusya lideri açıklamadı. Büyük kızı Maria, Ocak 2019’da bir tıp merkezine ortak olmuştu.

DSÖ: RUSYA İLE TEMAS HALİNDEYİZ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Yazeviç, Cenevre’de yaptığı açıklamada temkinli bir üslup kullanarak, “Rusya’daki ilgili kurum ve kuruluşlarla sürekli temas halindeyiz. Rus tarafından ilan edilen aşının sınıflandırılmasıyla ilgili daha sıkı çalışma başlatacağız. Tüm dünya bu pandemiden kurtulma yolunu arıyor” dedi.

BİLİM KURULU NE DEDİ? ‘DSÖ ONAY VERİRSE TÜRKİYE KULLANIR’

Rusya’nın açıklamasının ardından Bilim Kurulu üyeleri, aşının Türkiye’de kullanılabilmesi için DSÖ’den onay gerektiğini belirtti. Rusya ile aramızdaki karşılıklı aşı protokolü nedeniyle, onay çıktığında aşının ilk ulaşacağı ülkelerden biri de Türkiye olacak.

BELLİ KRİTERLER VAR

Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz: DSÖ’nün belirlediği kriterler var. Bir aşının eczanede satışına kadar geçecek aşamalar hayvan deneyi, model hayvan deneyi ve en son insan deneyleridir. Hiçbir araştırma bu kuralların dışına çıkamaz. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kurallar mevcut. Rusya’nın aşı geliştirme aşamalarını henüz bilmiyoruz. Ancak DSÖ ile temastalar. Onay verildiği takdirde bu mutluluk verici bir durum olacak. Dünyada sekiz farklı aşı geliştirme çalışmaları var umarım hepsi mükemmel şekilde sonuç verir.

YAYINI BEKLİYORUZ

Prof. Dr. Tevfik Özlü: Türkiye Rusya ile aşı konusunda diyalog içinde. Rusya’nın aşıyı bulması iyi bir haber. Ama ayrıntısını henüz bilmiyoruz, yayınlanınca göreceğiz.

KORUYUCULUK ÖNEMLİ

Doç. Sema Kultufan Turan: Aşının bulunduğu haberi tabii ki mutluluk verici. Şimdi sıra faz çalışmalarını kontrolde. Henüz ayrıntı olmadığı için bilmiyoruz ama aşının ne kadar süre koruyuculuğu olduğunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. (Meltem ÖZGENÇ / ANKARA)