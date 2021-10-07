Rusya, korona ölümlerinde listebaşı oldu

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Dün yayınlanan resmi istatistiklere göre ülkede son 24 saat içinde 929 kişi koronavirüsten öldü. Böylece salgının başladığı günden bu yana Rusya’da resmi can kaybı 212 bin 625’e yükseldi. Ülkede dün vaka sayısı 25 bin 133 olarak açıklandı. Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya lideri Vladimir Putin’e vaka sayısının 30 bin eşiğini geçebileceğini rapor etti.

AŞILAMA DÜŞÜK

147 milyon nüfuslu Rusya’da iki doz aşı yaptıran kişi sayısının yüzde 29 seviyelerinde kalması ise koronavirüsün yayılmasında başlıca etken gösterildi. Rusya’nın yeni bir kapanma ilan edip etmeyeceği sorusuna cevap veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya’nın yeniden kapanması istenmeyen bir gelişme olur” dedi.