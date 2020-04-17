Rusya: Komplo teorileri araştırılsın

Çin ve ABD arasında hastalığın kökeni hakkındaki tartışmalara dahil olan Lavrov, Kommersant gazetesine verdiği demeçte “Farklı ülkelerin rekabet amaçlı birbirini suçlamaları yerine, ortaya atılan tüm tezler soğukkanlılıkla araştırılarak neticelendirilmeli. Bu ileride benzer bir felaket yaşanmaması için yapılmalı. ABD ile İngiltere yönetimlerinin Çin’i sorumlu tuttuğunu biliyoruz. Çin ise tersine bu iki ülkeyi sorumlu gördüğünü dile getiriyor” dedi.