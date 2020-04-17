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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 17.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Rusya: Komplo teorileri araştırılsın

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya: Komplo teorileri araştırılsın
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, koronavirüsün olası kökeni ile ilgili komplo teorilerinin uzmanlar tarafından araştırılması gerektiğini söyledi.

Çin ve ABD arasında hastalığın kökeni hakkındaki tartışmalara dahil olan Lavrov, Kommersant gazetesine verdiği demeçte “Farklı ülkelerin rekabet amaçlı birbirini suçlamaları yerine, ortaya atılan tüm tezler soğukkanlılıkla araştırılarak neticelendirilmeli. Bu ileride benzer bir felaket yaşanmaması için yapılmalı. ABD ile İngiltere yönetimlerinin Çin’i sorumlu tuttuğunu biliyoruz. Çin ise tersine bu iki ülkeyi sorumlu gördüğünü dile getiriyor” dedi.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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