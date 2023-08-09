Rusya KKTC'de konsolosluk hizmeti verecek... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan ilk yorum

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Rusya’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan büyükelçiliğinde görev yapan bir yetkili, Rus resmi baber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Rusya'nın yakın zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını duyurdu.

Habere göre Rus yetkili, “Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak” ifadelerini kullandı.



ERSİN TATAR'DAN AÇIKLAMA

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konu ile ilgili olarak CNN TÜRK'te şu açıklamalarda bulundu:

"Burası iki ayrı halk iki ayrı devletve belli ki çok sayıda Rus var. Özellikle Ukrayna savaşından sonra gelenler gidenler oldu. Onların taleplerine yönelik bu girişimlerin olduğunu biliyoruz.



Kesin olmamakla beraber böyle bir çalışma var. Nerede nasıl açılacağı henüz bilinmiyor.



Burada ABD'nin de İngiltere'nin de ofisleri var. Böyle bir yapılanmanın olumlu olacağını düşünüyoruz.

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Güney Kıbrıs ile Rusya'nın iyi ilişkileri var, ikisi de Ortodoks inancına sahip. Kuzey Kıbrıs'a biraz daha mesafeli duruyorlardı ama Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkileri ve Ukrayna savaşı ile birlikte uygulanan bazı ambargolar Rusya'nın bu kararında etkili oldu.



Şu anda bizi henüz tanımıyorlar, ama sahaya baktığınız zaman burada 2 ayrı yönetim vardır, 2 ayrı devlet vardır. Kıbrıs'ta artık bir çözüm olacaksa bu iki ayrı egemen devletle olacak. Herkes artık Kıbrıs'ta iki ülke olduğunu biliyor."